"Пока не в правовом поле": какова судьба Tabletki.ua, Liki24.ua и других маркетплейсов по продаже лекарств

Таким компаниям предложили ряд изменений

В последнее время на фармацевтическом рынке Украины развернулась острая дискуссия по поводу деятельности онлайн-сервисов по продаже лекарств. В центре внимания оказались такие платформы, как Tabletki.ua и Liki24.com. Эти сервисы позволяют пользователям сравнивать цены на медикаменты в разных аптеках и находить необходимые препараты, не тратя время на посещение многих заведений. Однако их деятельность вызвала беспокойство у регуляторных органов, в частности Гослекслужбы, и порой может быть связана не с совершенно законной продажей.

Глава Гослекслужбы Роман Исаенко в интервью LB.ua рассказал о будущем этих платформ. По его словам, основная проблема состоит в том, что эти сервисы сейчас работают вне правового поля. Они не имеют лицензий на продажу лекарств, но фактически осуществляют посредническую деятельность между аптеками и покупателями. Кроме того, никак нельзя проконтролировать соблюдение закона — по словам Исаенко, сейчас любое лекарство можно получить с доставкой курьером, даже антибиотики. И рецепт никто не требует.

Для разрешения этой ситуации Гослекслужба предлагает ряд изменений. Во-первых, все прайс-агрегаторы должны зарегистрироваться как юридические лица. Это позволит регулятору иметь официального субъекта для взаимодействия и контроля. Во-вторых, на сайтах этих платформ можно будет размещать информацию только о лицензированных аптеках.

Исаенко подчеркнул разницу между прайс-агрегаторами и маркетплейсами. Tabletki.ua, например, предоставляет только информационные услуги и не осуществляет прямые продажи лекарств. Liki24.com действует как маркетплейс, непосредственно продавая медикаменты. По новым правилам маркетплейсы не смогут продавать лекарства без соответствующей лицензии на электронную торговлю.

Для получения такой лицензии сервисам придется открыть аптеку. Это потребует дополнительных расходов, но позволит работать в правовом поле. Альтернативой является ограничение деятельности только информационными услугами, как это делает Tabletki.ua.

Важным аспектом новых правил станет требование к прайс-агрегаторам проверять наличие лицензии у аптек перед заключением договора о размещении информации о наличии и ценах на лекарства. Для этого им предоставит доступ к лицензионному реестру.

Эти изменения имеют целью упорядочить рынок онлайн-продажи лекарств и обеспечить защиту потребителей. В то же время они ставят перед существующими сервисами вызов адаптироваться к новым требованиям или изменить свою бизнес-модель.

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