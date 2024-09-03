Як зміняться податки з жовтня в Україні: торкнеться не тільки бізнесу

Планується і зміна звітного податкового періоду

Уже в жовтні цього року в Україні можуть змінитись податки після прийняття законопроєкту №11416-д. Він стосується не тільки бізнесу, а й фізичних осіб — найманих працівників та ФОП.

Згідно з документом №11416-д зміни будуть у військовому зборі, податках для АЗС тощо. "Телеграф" розповість більше детально про можливі нововведення.

Планується підвищення:

військового збору з 1,5% до 5%;

запровадження 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи;

єдиний податок 1-ї, 2-ї та 4-ї груп становитиме 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників.

Окрім цього зросте ставка податку для фінансових установ, відмінних від банків, з 18% до 25%. Податок почне справлятися за результатами роботи фінустанов у 2025 році і далі.

Підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС) будуть робити щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств для платників податку.

у розмірі 60 тис. грн у разі реалізації двох та більше видів пального;

30 тис. грн — виключно скраплений газ;

45 тис. грн — за умови, що загальний обсяг реалізованого скрапленого газу в обсязі пального становить від 50%.

На АЗС з продажем алкоголю та тютюнових товарів накладатимуться вищі ставки. Зокрема:

80 тис. грн — реалізація двох та більше видів пального;

40 тис. грн — продаж виключно скрапленого газу;

60 тис. грн — якщо частка газу у загальному обсязі реалізованого пального становить від 50%.

Зауважимо, що законопроєкт передбачає зміну податкового періоду з квартального на місячний. Тобто до контролюючих органів податкового розрахунку звіти про суми доходів слід буде надавати щомісяця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Верховній Раді передумали вводити новий податок для українців.