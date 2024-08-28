Десять років окупації бізнесу не завада? Магазини SPAR відкриваються у Луганську

Магазини в Луганську працюють понад двадцять років

Мережа супермаркетів SPAR відкриває два нові магазини в окупованому Луганську. Ця мережа розпочала роботу в місті у 2003 році, а після початку окупації магазини продовжили роботу.

Ця інформація була поширена у місцевих телеграм-каналах. Повідомляється, що нові магазини будуть відкриті у східній частині міста.

"У Луганську за адресами: вулиця Ватутіна, 79-А та вулиця Смоленська 81-Г проводяться ремонтні роботи приміщень (колишні супермаркети мережі "Абсолют") з метою відкриття магазинів мережі супермаркетів "Спар", — йдеться у повідомленні.

"Телеграф" запросив коментар у мережі, проте на момент написання нотатки відповіді не отримав.

SPAR це нідерландська мережа продуктових магазинів, заснована 1932 року. На сьогодні вона працює у 48 країнах світу та має понад 13 тисяч магазинів. До її мережі входять супермаркети "Spar", "Spar Express", "EuroSpar" та "InterSpar".

Після 2022 року мережа продовжила свою діяльність у Росії, але оголошувала про плани передати свій бізнес під місцеве управління.

У мережі є інформація про те, що SPAR офіційно припинив діяльність у Луганську після початку окупації. Наприклад, 2023 року гендиректор SPAR Україна Віктор Мольченко відповідав на запитання з цього приводу.

"У Луганській області магазини SPAR були відкриті ще до 2014 року, а пізніше опинилися на окупованій території. Відповідно, з моменту їх окупації, з ними ніхто не підтримує зв’язку, не постачає товар, і немає жодної іншої комерційної чи консультаційної, чи будь-якої іншої співпраці. І у 2017 році, коли ми укладали ліцензійну угоду, ми чітко зауважили, що SPAR в Україні працює саме на підконтрольній частині, тобто у всіх регіонах, крім Донецької, Луганської та Автономної республіки Крим", — говорив він.

Варто зазначити, що луганський SPAR має свій сайт, який використовує логотип і стиль магазинів, що діють на підконтрольній Україні території. Також в описі сайту йдеться про те, що магазини відкрилися у 2003 році, там немає згадки про зміну керівництва.

Як повідомлялося раніше, транснаціональна американська корпорація PepsiCo не лише продовжує бізнес у РФ, а й активно вкладається у країну-агресора. Наприклад, вводить в експлуатацію новий завод з виробництва чіпсів та снеків у Новосибірській області.