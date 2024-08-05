Зв’язки з ворогом зійшли з рук, або Чому держава не бачить брудну лапу Росії у гральному бізнесі

Платіжна система "Даймонд Пей", що обслуговувала український гральний бізнес, має російські корені. Як сталося, що влада роками цього не помічала?

Національний банк України 26 липня оприлюднив інформацію про відкликання ліцензії на надання послуг у двох платіжних систем, серед яких ТОВ "Даймонд Пей". Це платіжна система, яка була фактичним монополістом у сфері фінансового обслуговування грального бізнесу, і через яку проходили мільярди гривень від українських гравців. Виявилося, що частина цих грошей могла осідати у Росії.

"Національний банк, керуючись частиною восьмою статті 11 Закону України "Про платіжні послуги", прийняв рішення про відкликання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг у ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" та ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС" у зв’язку із виявленням у документах, поданих цими установами для видачі ліцензії, недостовірної інформації. <…> Рішення також прийняті, зокрема, з огляду на наявність у власників істотної участі в ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" та ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС" зв’язків з російською федерацію", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зв’язки з Росією – не єдина причина, чому "Даймонд Пей" викинули з ринку. За даними листування НБУ, яке стала надбанням журналістів, ця платіжна система також не надто турбувалася верифікацією рахунків своїх користувачів. У результаті частина таких рахунків, відкритих у "Даймонд Пей", явно була "дроповими". "Дропи" — це підставні рахунки, які зазвичай використовують, аби легалізувати кошти, отримані злочинним шляхом, або для організації сумнівних фінансових операцій.

"Телеграф" спробував розібратися, як сталося, що в Україні під час війни функціонувала протиправна схема переказів коштів із зав’язкою на Росію, і чи зміниться щось кардинально після виводу ТОВ "Даймонд Пей" з ринку.

Не надто забуте старе

Історія, як відомо, рухається по спіралі. Ось і кейс із "Даймонд Пей" — не перший, коли фінансову компанію, яка обслуговує гральний бізнес, підловили на протиправних діях.

Усього лише півтора року тому, у березні 2023 року, із гучним скандалом був ліквідований "Айбокс Банк", який, фактично, був попередником "Даймонд Пей". "Айбокс банк" за офіційною інформацією ліквідували "у зв’язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Незважаючи на схожість кейсів "Даймонд Пей" та "Айбокс банк", між ними є суттєва відмінність. Бо у випадку з "Айбокс банком" БЕБ та СБУ активно комунікували з громадськістю і розкривали подробиці протиправних схем.

"За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники "відмили" майже 5 млрд грн. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", — йшлося у тогочасному повідомленні СБУ. Пізніше СБУ навіть відзвітувалася про вручення підозри організаторам схеми.

Що ж стосується "Даймонд Пей", то окрім короткого повідомлення на сайті Нацбанку — офіційної інформації про схеми цієї платіжної системи — нуль. І якби не журналісти, більшість із нас з вами, напевно, ніколи не дізналася б, що це за компанія.

Цікаві збіги

ТОВ "Даймонд Пей" була створена у грудні 2015 року. І за вісім з половиною років роботи та до останнього часу претензій від держави, схоже, до неї ніколи не було.

28 квітня 2023 року, як свідчать дані НБУ, компанія оперативно отримала ліцензію "у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги – переказ коштів без відкриття рахунків)".

І тут ми бачимо перше "співпадіння" — "Даймонд Пей" конче закортіло ліцензії, якраз у той час, коли була ліквідована попередня схема відмивання гральних грошей через "Айбокс банк". І вона чомусь дуже швидко її отримала, хоча інші роками стоять у черзі за подібним щастям.

Другий "збіг" не настільки очевидний, але з розвитком подій стає зрозуміло, що трапився він не просто так. Це поява на горизонті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) такого собі Євгена Яхнія.

Призначений на посаду члена КРАІЛ Яхній був розпорядженням прем’єра на початку липня 2023 року. Але очевидно, щонайменше декілька місяців пішло на погодження його кандидатури, тому зрозуміло, що Яхній також з’явився приблизно у час ліквідації схеми "Айбокс банку".

Цікаво, що до цього призначення Євген Яхній був власником схожої на "Даймон Пей" системи – ТОВ "Ікс Пей Груп". Ця система є технологічним оператором платіжних послуг для низки банків (простіше кажучи – приймає і проводить гроші від клієнтів, зовсім як "Даймонд Пей").

Також, за даними аналітичної системи YouControl, з жовтня 2022 року по травень 2024 року — власності Євгена Яхнія перебувала фінансова компанія ТОВ ФК "Біксбіт". Видалений із числа власників, за даними аналітичних систем, він був лише у травні 2024 року. Це лихварська компанія, яка забезпечує діяльність декількох вітчизняних сервісів по мікрокредитуванню, зокрема "Turbogroshi" та "Qcredit".

Член КРАІЛ Євген Яхній раніше був лихварем

Те, що Яхній був власником лихварської фірми, одночасно працюючи чиновником у державній КРАІЛ, факт сам по собі дуже цікавий. Але більше цікаво — хто і навіщо поставив людину з таким бекграундом у склад регулятора грального бізнесу.

Двох зайців одним "хворобливим хлопчиком"

На питання "навіщо" досить просто відповісти, проаналізувавши наявну інформацію — і ті крихти, які вдається знайти у публічних офіційних джерелах, і більш серйозні інсайди, які розкопав журналіст Євген Плінський.

Отже, ситуація виглядає наступним чином. Після ліквідації схеми "Айбокс банку" навесні 2023 року фінансові потоки, які йшли через цю установу на онлайн казино, залишилися, так би мовити, безконтрольними. Плюс до всього – були зламані налагоджені схеми щодо відмивання грошей, зокрема за допомогою "міскодингу", тобто підміни призначення платежів.

Очевидно, що організаторів та бенефіціарів таких схем це не влаштовувало. Тому на фінансові потоки грального сегменту виплив новий корабель — "Даймонд Пей". Але деякі суб’єкти грального ринку могли збунтуватися і не погодитися на залучення до нових схем. Очевидно, що їх потрібно було, так би мовити, "переконати".

Якраз на цьому етапі і став потрібен Євген Яхній. З одного боку — він лихвар та колишній власник платіжної системи, який добре знає всі нюанси внутрішньої кухні. З іншого боку – функціонер регулятора грального бізнесу, який через важелі впливу КРАІЛ за дві секунди міг пояснити можливим бунтівникам з онлайн казино, що на них чекає у випадку незгоди.

Ну а далі – процитуємо журналіста Євгена Плінського, вірніше дані перевірки НБУ, які він зміг розкопати.

"Наявна у НБУ інформація про загальні суми платіжних операцій з переказів коштів, здійснених усіма небанківськими надавачами платіжних послуг, свідчить про те, що протягом 2023 року частка ТОВ "Даймонд Пей" у зазначеному сегменті ринку платіжних послуг (перекази в межах ділових відносин з організаторами азартних ігор) становила близько 70%".

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Скріншоти, оприлюднені журналістом Євгеном Плінським

Скріншоти, оприлюднені журналістом Євгеном Плінським

Скріншоти, оприлюднені журналістом Євгеном Плінським

За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що операції, не відповідають фінансовому стану фізичних осіб, так як вони мають хитке матеріальне становище (представники економічно та соціально вразливих груп населення, безробітні, студенти), що може свідчити про використання таких рахунків як "дропів", для легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом.

Також, до НБУ від правоохоронних органів надходила інформація стосовно проведення сумнівних фінансових операцій із використанням інфраструктури ТОВ "Даймонд Пей", зокрема, виявлено факти можливої причетності службових осіб товариства до налагодження, в інтересах ряду субʼєктів господарювання, протиправного механізму використання розрахунків в рамках міжнародних платіжних систем для уникнення обмежень на займання забороненими видами господарської діяльності, зокрема, незаконної організації та проведення азартних ігор (гемблінг), беттінгу, а також операцій, які можуть бути повʼязаними із ВК/ФТ, під час надання ТОВ "Даймонд Пей" послуг з переказу коштів з використанням електронних платіжних засобів з напрямками: інтернет-еквайринг, сервіси Р2Р/А2С".

Як бачимо, окрім зв’язків з Російською Федерацією, на які публічно вказав НБУ, в непублічних документах, які вдалося здобути журналістам, матеріалів ще на декілька статей кримінального кодексу.

Але як же щодо доказів причетності Євгена Яхнія до "Даймон Пей", окрім згаданих вище промовистих "збігів"? Такі докази також є, і вони також стали публічними завдяки журналістам, а чомусь не правоохоронним органам.

Зокрема виявляється, що дружина Євгена Яхнія Лілія (яка, до речі, згідно її декларації у 2023 році працювала головним фахівцем Департаменту ліцензування Нацбанку) отримала від "Даймонд Пей" як мінімум 1 платіж, зате який – на 800 тисяч гривень.

Фото платіжки, оприлюдненої журналістом Євгеном Плінським

Ще один цікавий, хоча і не зовсім прямий доказ – це поведінка Євгена Яхнія під час голосування в КРАІЛ щодо вилучення з ринку онлайн-казино, яке було одним з основних клієнтів "Даймонд Пей". Якраз на момент голосування Яхнію раптом стало дуже зле, і голосування було провалено. Ця історія навіть наштовхнула Данила Гетманцева на влучний мем – "хлопчик виявився хворобливим".

Скріншот допису щодо Євгена Яхнія

Хто куратор

Все вищезгадане – і опис схеми появи "Даймонд Пей" у якості провідника ігрових грошей, і специфіка її діяльності у цьому сегменті, та й участь Євгена Яхнія – це лише відповідь на питання – "як саме це все було зроблено". Набагато цікавішим лишається питання – в чиїх інтересах.

Частково відповідь на це питання можна зрозуміти, відслідкувавши, а хто саме лобіював призначення "хворобливого хлопчика" членом регулятора грального бізнесу.

Аналіз відкритих джерел показує, що одним з основних коментаторів діяльності КРАІЛ, а також лобістів призначень у цей орган, є міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Як пишуть деякі джерела, саме з його подачі у КРАІЛ з’явилася, наприклад, членкиня Анна Сдобнова. Раніше вона працювала під керівництвом Немчинова у Мінмолодьспорті. Немчінов також свого часу дуже розхвалював за професіоналізм іншого члена КРАІЛ – Євгена Гетьмана, якого потім упіймали на багатотисячному хабарі від представника готелю, де хотіли відкрити казино.

Співбесідники "Телеграфа", які побажали залишитися неназваними, підтверджують, що справді, міністр Кабінету міністрів міг бути причетним до призначення Яхнія в КРАІЛ. У будь-якому разі без нього це питання – точно не могло відбутися. Співрозмовники порадили також звернути увагу на позицію правоохоронців, які, попри свої службові обов’язки, вперто мовчать і про причетність "Даймонд Пей" до Росії, і до кричущих фактів щодо відмивання грошей.

Справді, до правоохоронних органів, зокрема СБУ, в історії з "Даймонд Пей" існує низка питань. Адже півтора роки тому вони змогли "поховати" "Айбокс банк", а значить детально вивчили всі схеми, за якими він працював. І напевно знали, що ці схеми усе одно рано чи пізно з'являться знову. Як же вийшло, що вони пропустили на ринок "Даймонд Пей"?

І чому навіть сьогодні, коли Нацбанк вийшов з рішенням припинити ліцензію "Даймонд пей" і звинуватив цю компанію в роботі на Росію – відповідні служби, що відповідають за безпеку країни, фактично ігнорують цю історію і не виходять з жодною публічною комунікацією, хоча раніше (у випадку "Айбокс банк") такі заяви штампувалися масово?

Щоб прояснити ці питання "Телеграф" надіслав запити як до Служби безпеки, так і до Фінмоніторингу та НБУ. Про про відповіді ми обов'язково поінформуємо наших читачів.

Заблокована прозорість

Поки ми з вами чекаємо відповіді на ці питання, існує інше, не менш важливе питання – а що ж далі? Невже на "Даймонд Пей" історія закінчиться, і фінансові потоки в гральному бізнесі стануть чистими і прозорими? Нічого подібного. За даними пана Плінського, місце "Даймонд пей" уже успішно зайняла інша платіжна система — ТОВ "Кепітал Бізнес Груп", під яку наразі активно відкриваються рахунки в банках. Тобто, є дуже велика ймовірність, що історія, як водиться, знову піде по спіралі.

А тим часом у держави вже на сьогодні мав би діяти механізм, який забезпечив би повну прозорість фінансів у гральній індустрії та унеможливив би подібні історії, коли гроші українських гравців використовуються у схемах з відмивання коштів, та ще й потрапляють на Росію. Вірніше, такий механізм за рішенням уряду мав бути запущений ще у травні 2024 року, але не працює й досі.

Називається цей механізм — Державна система онлайн моніторингу (скорочено ДСОМ). Подібні системи ефективно діють у більшості розвинених країн світу і покликані контролювати КОЖНУ транзакцію, пов’язану з гральним бізнесом.

На практиці це виглядатиме так, що у відповідного регулятора буде в режимі онлайн інформація абсолютно про всі фінансові операції, пов’язані з ігоркою. Якщо спрощено – то вирішив, наприклад, хтось у системі грального бізнесу переказати кошти на рахунки, пов’язані з рф – система тут же видає алярм. Вирішив хтось підмінити кведи при виплаті виграшів (це масово робиться, щоб не платити податки з ігорки, які є більшими, аніж для інших видів діяльності) – знову алярм. І так по кожній операції.

Взагалі-то експерти, які консультували українську владу під час запуску грального бізнесу у 2020 році, категорично попереджали, що видавати ліцензії без наявності такої системи – усе одно, що стріляти собі в ногу. Адже замість прибутків від ігорки держава втрачатиме гроші й лише матиме проблеми з тіньовими схемами. Так, власне, і сталося, як бачимо, зокрема і по кейсу "Даймонд пей".

Рішення про впровадження такої системи Уряд прийняв лише у грудні 2023 року, а в лютому 2024-го затвердив відповідну постанову про порядок функціонування ДСОМ.

Згідно з постановою функціональними можливостями Державної системи онлайн моніторингу є, зокрема "безперешкодна цілодобова в режимі реального часу передача та прийом даних з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор".

При цьому, за даними нардепа Ярослава Железняка, згідно з затвердженим Кабміном планом, система мала б запрацювати вже до 7 травня 2024 року, головним виконавцем була призначена КРАІЛ, а в допомогу їй надано Мінфін та Мінцифри. Це рішення, до речі, було прийнято з подачі РНБО.

Впровадження Державної системи онлайн моніторингу у гральному бізнесі - строки і виконавці

Але сьогодні вже серпень, а система моніторингу там де й була, тобто – лише у планах. Наприкінці травня Железняк уточнив – що ж відбувається з ДСОМ. Виявляється – на систему елементарно немає грошей.

На ДСОМ немає грошей

Виходить до біса абсурдна ситуація – у держави немає грошей на те, щоб запустити систему онлайн моніторингу, яка допоможе державі отримати набагато більші гроші, які можна було б пустити, у тому числі, на систему онлайн моніторингу, на яку наразі немає грошей.

Схоже хтось в уряді, хто відповідає за це питання, просто не розуміє, що це замкнуте коло давно час розірвати, що подібна система вже б кілька разів відбила вкладені кошти, забезпечивши прибутки державі через руйнацію схем ухилення від податків та відмивання коштів.

Інший варіант, напевно, навіть більш ймовірний, – що хтось навмисне саботує запуск такої системи. І тоді швидкого впровадження прозорості на гральному і фінансовому ринках країни ми не дочекаємося. Російські бенефіціари української ігорки та платіжних систем на кшталт "Даймонд Пей" будуть і надалі заробляти на українцях, а НБУ, Фінмоніторинг та інші відповідальні служби будуть це місяцями не помічати. І це в той час, коли іде війна.