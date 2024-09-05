"Не хотів бруднити руки": на Заході назвали причину відставки Кулеби та інших кадрових перестановок

Доля Куліби нібито була вирішена наперед ще у квітні

Відставка глави МЗС України Дмитра Кулеби, який уже написав заяву про звільнення з посади, нібито пов’язана з розбіжностями між ним та Зеленським щодо стилю його роботи. Мовляв, його складна дипломатія не завжди відповідала грубій та емоційній риториці президента.

Про це, посилаючись на власні джерела, пише The Econonist. За словами одного депутата президентського блоку, скарга ОП полягала в тому, що Кулеба не бажав забруднити руки.

"Вони думають, що йому просто подобається збирати перемоги. Він не доводить справу до кінця", — цитує Econimist його слова.

Згідно з припущеннями інсайдерів, долю Кулеби нібито було вирішено ще у квітні, коли Андрія Сибіга, якого, за чутками, мали замінити, було переведено з офісу президента на посаду заступника міністра.

Декілька джерел The Econonist, близьких до президента, припустили, що тиск з боку Держдепартаменту США тоді перешкодив цьому переходу. Оскільки в Америці розпочався передвиборчий сезон, увага тепер зосереджена на іншому.

Проте, вважають журналісти, американський тиск, схоже, стоїть за ще однією зміною у топ-команді Зеленського.

"Ростислав Шурма, впливовий радник президента, відходить від своєї закулісної ролі. Очікується, що Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей промисловості, що йде, візьме на себе частину портфеля Шурми. У звичайний час перехід від міністра до радника президента можна було б розглядати як пониження. Інсайдери кажуть, що за часів зростання влади президентської адміністрації все навпаки.", — припускають у The Econonist.

У матеріалі припускають, що хвиля гучних кадрових перестановок в Україні нібито пов’язана з різким падінням популярності уряду.

"Він (президент — Ред.) не міг не помітити значного падіння популярності уряду, зафіксованого в опитуваннях громадської думки в останні місяці. З урахуванням того, що вибори були скасовані на час війни, це був один із небагатьох важелів, які він міг використати…Президент хотів швидко влаштувати шоу, щоб потрапити у заголовки. Результат, у якому навіть члени його власної партії висміювали процес, а три з семи голосувань були провалені, натякають на дисфункцію, що росте, в уряді", — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми публікували остаточний перелік кадрових перестановок в Україні.