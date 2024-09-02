Голову "Укренерго" Кудрицького звільнено: що стало причиною відставки

Чиновника звільнили під час засідання Наглядової ради 2 вересня

Голову "Укренерго" Володимира Кудрицького звільнено. Він продовжуватиме виконувати свої обов’язки до 4 вересня, коли закінчиться термін його повноважень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк ("Голос"). Цю інформацію також підтвердили джерела "Телеграфа".

"Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетики – керівника Укренерго звільнили. Спочатку вимогу на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі 4 на 2 і всі звільнили Кудрицького", — написав Железняк.

Поінформовані джерела "Телеграфа" зазначили, що наглядова рада "Укренерго" під час засідання 2 вересня припинила повноваження Кудрицького за згодою сторін. Його повноваження закінчуються 4 вересня, а від нового керівництва чекають кроків для розв'язання проблеми з будівництвом захисних споруд на об’єктах енергосистеми.

У ЗМІ також з’являлася інформація про те, що саме проблеми з будівництвом захисних споруд і спричинили відставку Кудрицького.

Як повідомлялося раніше, інформація про звільнення Кудрицького з’явилася 30 серпня, коли це питання було обговорено під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.