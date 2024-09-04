Це буде Уряд "камікадзе": політтехнолог про кадрові перестановки Зеленського

Експерт висловив думку щодо можливих мотивів таких змін

Раптові зміни у складі Кабміну викликають неабиякі занепокоєння серед експертів та політичних оглядачів. Деякі з них здаються зрозумілими, але щодо інших посадовців виникають побоювання.

Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував "Телеграфу" можливі перестановки у Кабінеті Міністрів. З його слів, відставки й призначення нових посадовців є неминучими у теперішніх умовах, оскільки країна продовжує шукати шляхи стабілізації влади. Проте такі перестановки іноді виглядають як імітація реформ, зауважив фахівець.

Експерт розглядає кілька варіантів розвитку подій. Один з них — створення "Уряду національної єдності", який, на думку політолога, міг би бути найлогічнішим кроком. Інший варіант передбачає формування кабінету міністрів, повністю підконтрольного Офісу Президента.

Голобуцький також вказав на можливий вплив західних партнерів на рішення про перестановки, хоча сам у це особливо не вірить. Він вважає, що Уряд може стати технократичним або навіть "Урядом камікадзе" — складом міністрів, які готові ухвалювати складні й непопулярні рішення. "Це буде технологічний якийсь Уряд, це буде технократичний Уряд, це буде Уряд людей-камікадзе, які повинні прийняти якісь рішення, які перекреслять їхнє майбутнє, так би мовити, кар'єру", — зазначив експерт.

Голобуцький також звернув увагу на особливості нинішньої політичної системи в Україні. "Це не Верховна Рада, це не парламент, це якийсь концтабір, де люди просто голосують, вимушено голосують. У них виходу нема", — заявив політолог, характеризуючи ситуацію в законодавчому органі.

Експерт висловив думку щодо можливих мотивів таких змін. "Можливо, прийшли нові соціологічні дані, що довіра вже опустилась менше 50 відсотків, і треба так звані імітаційні кроки, аби негатив, який все одно буде на Зеленському, перекинути на тих урядовців, які підуть", — припустив Голобуцький.

Щодо ефективності нового уряду, політтехнолог висловив скептицизм. "Очевидно, що в країні, в якій все вирішується одною-двома людьми, відповідальність не може лежати на уряді. Вона повинна лежати на тих людях, які дійсно керують країною", — підкреслив експерт.

Підсумовуючи, Олексій Голобуцький зазначив, що остаточні висновки робити зарано, оскільки поки невідомі ні прізвища нових урядовців, ні їхній функціонал. Ситуація залишається динамічною, і подальший розвиток подій залежатиме від багатьох факторів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що стало відомо, куди можуть відправити Дмитра Кулебу після звільнення з МЗС. Мова йде про країну Європейського Союзу.