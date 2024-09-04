"Прорвало греблю": політолог розповів, чому Зеленський наважився на масові кадрові перестановки

Деякі міністри перебували на своїх посадах по 2 роки

Україну чекає хвиля гучних відставок у верхівці влади. У результаті Уряд зазнає суттєвих змін.

Чи допоможуть ці перестановки покращити ефективність роботи уряду в нинішній складній ситуації? Які чинники вплинули на рішення про звільнення ключових міністрів? На ці та інші питання у коментарі "Телеграфу" дав відповідь директор Інституту соціально-політичного проєктування 'Діалог' Андрій Миселюк.

"Щодо каскаду відставок, який ми бачимо останніми днями, то на це є декілька чинників. З одного боку, дуже довго, місяцями вже, велись розмови про те, що будуть кадрові перестановки в Уряді, починаючи з прем’єра Шмигаля. Але ми бачимо що нічого не відбувалось", — зазначає Миселюк.

Політолог уточнив, що зараз складається враження, що в Уряді виник ефект загати чи греблі — коли вода накопичилась і тепер прорвало. Президенту, з точки зору управлінської, звичайно, простіше провести одразу серію відставок і потім призначень, і саме цим, мабуть, пояснюється те, що вони зробили це все в один момент.

"З іншого боку зрозуміло, що до ефективності роботи деяких міністрів було багато питань. Водночас є дійсно дивні відставки, наприклад, Дмитра Кулеби. Він завжди послідовно відстоював лінію Президента Зеленського, озвучував потрібні месенджі. Крім того, мав фірмовий стиль, різкий стиль висловлювань, який не притаманний так званій старій гвардії дипломатів", — каже Миселюк.

Ймовірно, його призначать на якусь іншу посаду (скоріш за все, він буде курувати зовнішньополітичні питання). Зеленському такі люди потрібні. На його місце призначать схожу людину, яка буде повторювати його курс. Ймовірно, це буде український дипломат Андрій Сибіга, каже фахівець з політології.

Щодо звільнення Шурми (заступника керівника Офісу президента, — ред.), то воно також було неочікуваним, адже він зарекомендував себе як ефективний менеджер. Зеленський його цінував. І це все незважаючи на компромати щодо Шурми, серйозні претензії тощо.

На запитання, чи кадрові зміни допоможуть у нинішній ситуації, Миселюк відповів, що такі можливості є. Але за умови, що будуть поставлені нові завдання, і якщо нові міністри якісно підійдуть до розстановки пріоритетів. Тому є ймовірність того, що їхній коефіцієнт корисної дії буде вищим. Варто ж зазначити, що попередні міністри перебували на посадах довго, приблизно по 2 роки, і в їхній роботі виник застій.

Раніше "Телеграф" писав, кого хочуть звільнити наступним і чому. Чиновник з Офісу Президента давно хотів звільнитись, а тепер Зеленський готовий його відпустити.