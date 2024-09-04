"Нові" обличчя в Кабміні: кого призначать в уряд вже цього тижня (весь список)

Це перший етап кадрових перестановок в Кабміні

У четвер, 5 вересня, у парламенті заплановані призначення нових міністрів та затвердження діючих в.о. Джерела "Телеграфу" у керівництві фракції "Слуга народу" (СН) розповіли, які зміни очікують Кабінет міністрів.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, написав заяву про звільнення, яка надійшла в парламент в середу зранку, 4 вересня. За день до цього співрозмовник "Телеграфу" в оточенні міністра запевняв, що Кулеба не планує йти з посади. Та йому вже знайдена заміна — Андрій Сибіга, перший заступник, а в минулому — заступник голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака.

Що змусило Банкову дотиснути Кулебу, джерела не коментують. За інформацією "Телеграфу", міністр і сам давно задумувався про відставку.

В ОП виданню розповіли, що для Кулеби готують "особливе політичне завдання, яке озвучить президент".

Заяву про звільнення написав і Денис Малюська, міністр юстиції. Це було його особисте рішення. Як зазначає співрозмовник "Телеграфу", міністра відпускають не охоче.

"Мін'юст тепер очолить Ольга Стефанішина. Посада віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції також залишається за нею. Це було давно заплановано. Тому що в нас зараз великий масив роботи стосовно євроінтеграційного треку. У таких країнах, як Польща, Румунія, які свого часу вступали до ЄС, зазвичай цим займався Мін'юст", — пояснює джерело.

Залишає уряд і Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Як вже писав "Телеграф, він переходить на роботу в ОП заступником Єрмака, де продовжить займатися питаннями оборонної промисловості. Міністерство очолить його заступник Сергій Боєв.

"Його гарно сприймають депутати", — схарактеризували Боєва в керівництві СН. При цьому очевидно, що Камишін збереже контроль над Мінстратегом.

Окрім цього планується ліквідувати міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке очолювала Ірина Верещук. Вона також написала заяву про звільнення. У СН "Телеграфу" розповіли, що вона отримає іншу посаду, але поки немає розуміння, яку саме. Співрозмовник уточнив, що "про призначення послом не йдеться".

Це міністерство приєднають до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке у цей четвер очолить заступник голови ОП Олексій Кулеба. За інформацією видання, Кулебу розглядають на окреме відомство з питань розвитку громад (сюди увійде й реінтеграція окупованих територій). Але цього тижня розділення міністерства не відбудеться.

"Є певні юридичні складнощі. Маємо чітку стратегію на розділ, але на це потрібно 2—3 місяці", — пояснюють у СН "Телеграфу".

Хто очолить Міністерство інфраструктури, джерело не поспішає казати. За інформацією "Телеграфу", у списку кандидатів троє — голова "Укрзалізниці" Євген Лященко, член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський та керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Між ними йде певна конкуренція зараз", — говорить джерело. Інший співрозмовник видання запевняє, що Чернишов нібито втратив шанс на призначення, хоча раніше був в шорт-листі претендентів.

На Міністерство екології, посада в якому також вакантна, будуть призначати заступника міністра енергетики Світлану Гринчук. "Вона займалася кліматичними змінами [в Міненерго], її добре сприймають міжнародні партнери", — пояснює співрозмовник в керівництві СН.

Також парламент має позбутися декількох в.о. — Матвія Бідного призначать міністром молоді та спорту; міністерство агрополітики планує очолити Віталій Коваль, діючий голова Фонду держмайна, який вже написав заяву про звільнення.

Невизначеною залишається доля Мінветеранів (наразі очолює в. о. Олександр Порхун) та Мінкультури і інформаційної політики (в. о. Ростислав Карандєєв). За інформацією "Телеграфу", замість Карандєєва розглядають заступника Єрмака Миколу Точицького. Але ще тривають співбесіди, тому в СН не поспішають називати його потенційним кандидатом.

Ввечері в середу, 4 вересня, всі кандидати будуть представлені на засіданні фракції. Вже там буде зрозуміло, хто має високі шанси на призначення, а хто — ні.

Це лише початок

Як зазначає співрозмовник "Телеграфу", це перша партія кадрових перестановок. Наступними на звільнення можуть стати міністр освіти Оксен Лісовий та міністр соцполітики Оксана Жолнович. "Вони в зоні ризику. Зараз шукають заміну", — говорить джерело.

Усі інші міністри наразі мають високий рівень довіри.

Також на порядку денному вже не стоїть звільнення самого прем’єра Дениса Шмигаля. "Ми вже пройшли політичну турбулентність", — вважає співрозмовник "Телеграфу".