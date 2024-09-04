В Україні змінять одразу дев’ять міністрів: остаточний список

Призначати міністрів мають 5 вересня

В Україні відбуваються масштабні ротації в уряді. За даними "Телеграфа" у Кабміні одразу дев’ять крісел змінять власників.

Офіційного повідомлення про призначення поки що немає. Однак, наступний список був затверджений на засіданні фракції "Слуги народу", яке відвідав і президент Володимир Зеленський.

"Просив додати енергії хоча б Уряду, якщо нас (парламент — Ред.) і його (президента — Ред.) не можна переобрати", — переказує слова Зеленського один із депутатів СН в розмові з "Телеграфом".

Зі старого складу Кабміну в списку залишилася лише Ольга Стефанишина. Раніше вона була віцепрем’єром — міністром з євроінтеграції, а тепер на додаток отримає під своє управління і Міністерство юстиції.

Стефанишина Ольга Віталіївна – Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції України

Кулеба Олексій Володимирович – Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України

Точицький Микола Станіславович — Міністр культури та стратегічних комунікацій України

Бідний Матвій Вікторович – Міністр молоді та спорту України

Коваль Віталій Станіславович — Міністр аграрної політики та продовольства України

⁠Грінчук Світлана Василівна — Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України

⁠Калмикова Наталія Фернандівна — Міністр у справах ветеранів України

Сметанін Герман – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Також є інформація про те, що Олексія Кулебу розглядають на окреме відомство розвитку громад (сюди увійде і реінтеграція окупованих територій). Але цього тижня поділ міністерства не відбудеться.

"Є певні юридичні складнощі. Є чітка стратегія на поділ, але на це потрібно 2—3 місяці", — пояснили "Телеграфу" у СН.

Також стало відомо, що далі робитиме Ірина Верещук після відставки з посади міністра реінтеграції. За її словами, вона перейде до Офісу президента.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що 4 вересня очікується "день звільнень", а 5 вересня — "день призначень".