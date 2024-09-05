"Не хотел пачкать руки": на Западе назвали причину отставки Кулебы и других кадровых перестановок

Судьба Кулебы якобы была предрешена еще в апреле

Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который уже написал заявление об уходе со своей должности, якобы связана с разногласиями между ним и Зеленским по поводу стиля его работы. Дескать, его сложная дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике президента.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет The Econonist. По словам одного депутатов президентского блока, жалоба ОП заключалась в том, что Кулеба нежелал пачкать руки.

"Они думают, что ему просто нравится собирать победы. Он не доводит дело до конца", — цитирует Econimist его слова.

Согласно предположениями инсайдеров, судьба Кулебы якобы была решена еще в апреле, когда Андрей Сибига, которого, по слухам, должны были заменить, был переведен из офиса президента на должность заместителя министра.

Несколько источников The Econonist, близких к президенту, предположили, что давление со стороны Госдепартамента США тогда помешало этому переходу. Поскольку в Америке начался предвыборный сезон, внимание теперь сосредоточено на другом.

Однако, считают журналисты, американское давление, похоже, стоит за еще одной сменой в топ-команде Зеленского.

"Ростислав Шурма, влиятельный советник президента, отходит от своей закулисной роли. Ожидается, что Александр Камышин, уходящий министр стратегических отраслей промышленности, возьмет на себя часть портфеля Шурмы. В обычное время переход от министра к советнику президента можно было бы рассматривать как понижение. Инсайдеры говорят, что во времена возросшей власти президентской администрации все наоборот.", — предполагают в The Econonist.

В материале предполагают, что волна громки кадровых перестановок в Украине якобы связана с резкого падения популярности правительства.

"Он (президент — Ред.) не мог не заметить значительное падение популярности правительства, зафиксированное в опросах общественного мнения в последние месяцы. С учётом того, что выборы были отменены на время войны, это был один из немногих рычагов, который он мог использовать… Президент хотел быстро устроить шоу, чтобы попасть в заголовки. Результат, в котором даже члены его собственной партии высмеивали процесс, а три из семи голосований были провалены, намекая на растущую дисфункцию в правительстве", — говорится в статье.

Напомним, ранее мы публиковали окончательный список кадровых перестановок в Украине.