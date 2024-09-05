Этих фамилий почти не остались: как звучат давно забытые родовые имена, проверьте свое в списке

Узнайте историю своего рода вместе с "Телеграфом"

До настоящего времени сохранилось немало украинских фамилий. Некоторых очень много, других же почти не осталось, однако подсчитать точное количество невозможно, поскольку для этого нужно сделать новую перепись населения.

"Телеграф" расскажет 20 красивых украинских фамилий, которых почти не услышишь в XXI веке.

Редкие украинские фамилии – как они звучат

Фамилии Афендик и Базика имеют всего четырех владельцев. Первое записано во Львове и Днепре, а второе – в Луганске и городе Счастье, которое за время полномасштабного вторжения было уничтожено и оккупировано россиянами.

Фамилию Бандера можно услышать почаще. Его, в частности, 22 человека. Больше всего живет во Львовской области: в городе Стрый – 10 и в городе Дрогобыч – 2, а также в Киеве – 3. Известно, что раньше это родовое имя принадлежало украинскому проводнику национально-освободительного движения Степану Андреевичу Бандере.

Червоноокий – 16 владельцев.

Сонечко – 4 владельца.

Чернооченко – 15 владельцев.

Секретный – 22 собственника.

Рыльник – 7 владельцев.

Среди редких фамилий есть звучащие как названия украинских городов. К примеру, Киев, Днепр, Житомир, Львов, Херсон, Одесса. Также родовое имя, которое ассоциируется с названием нашей страны – Украина.

Есть в списке необычных фамилий и более распространенные, чем предыдущие. В частности, речь идет о таких:

Недайборщ – 92 носителя,

Ромашка – 91 носитель,

Толчигречка – 87 носителей,

Пиво – 79 носителей,

Непейпиво – 79 носителей.

Ранее "Телеграф" писал, откуда происходит фамилия Кулеба и сколько людей в Украине его носят.