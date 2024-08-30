"Поплакала, і знов…": які прізвища давали скигліям, перевірте своє

Носії цих прізвищ любили поплакати за кожної нагоди

Українські прізвища вражають своєю різноманітністю та чисельністю. Більшість із них походить від назв професій, особливостей зовнішності чи характеру людини. Проте існує окрема категорія прізвищ, які давали людям, схильним до надмірної емоційності та сльозливості. Ці прізвища яскраво відображають характер їхніх носіїв та особливості української ментальності.

Мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" наводить цікаві приклади таких прізвищ. Серед них можна зустріти Рюму, Плаксивого, Плаксія та Плакоша. Ці прізвища недвозначно вказують на схильність їхніх власників до частого плачу.

Які прізвища що означають

Не менш промовистими є прізвища Рева та Ревій. Вони походять від дієслова "ревіти", що в українській мові часто вживається у значенні "голосно плакати". Люди з такими прізвищами, ймовірно, відзначалися гучним та тривалим плачем.

Прізвище Стогній вказує на схильність людини до постійних скарг та нарікань. Носії цього прізвища могли бути відомі своєю звичкою постійно жалітися на життєві негаразди.

Цікавим є прізвище Мамій. Воно походить від слова "мама" і могло вказувати на людину, яка часто кликала матір у скрутні моменти або надто довго залишалася прив'язаною до матері.

Прізвища Журило та Журибіда пов'язані зі словом "журитися", тобто сумувати, переживати. Люди з такими прізвищами, ймовірно, відзначалися схильністю до меланхолії та песимістичного погляду на життя.

Варто зазначити, що подібні прізвища могли виникати не лише через реальні риси характеру людини, але й як жарт чи прізвисько, яке згодом закріпилося як офіційне прізвище. У будь-якому випадку, вони є цінним джерелом інформації про історію та культуру українського народу.

Раніше "Телеграф" також розповідав про такі прізвища, які вказували на те, що у його носія багато грошей. У таких людей в роду були багатії.