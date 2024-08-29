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Вашому прізвищу сотні або тисячі років, якщо воно звучить так: перевірте своє

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Давні українські прізвища Новина оновлена 29 серпня 2024, 10:50
Давні українські прізвища. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цим прізвищам сотні років

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Наприклад, деякі родові імена можуть розповісти, що ви належите до якогось стародавнього роду.

"Телеграф", посилаючись на YouTube-канал професора Петра Масляка, розповідає про них. Професор на прикладі свого прізвища дав пояснення про час його існування.

"Ще з восьмого століття на українських землях жили племена антів, тут проводив джихад син саудівського халіфа Маслямак. А його мати була наложницею з роду єгипетських фараонів. Моє прізвище Масляк. А ще є Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик тощо. Спочатку йде частина "Масл", а далі змінюється лише одна голосна, — пояснює професор", — пояснює він.

Ці прізвища, за його словами, тягнуться ще з кінця першого тисячоліття. До того ж, як зазначає доктор наук, Масламак мав великий гарем, тому залишив значне потомство.

"У мене є студенти з прізвищами Паталах, Паталаха. Ці студенти з Вінницької та Хмельницької областей. "Фахт" – це перемога арабською мовою, Аллах – Бог. Зрозуміло, що це означає", – пояснив професор.

Масляк додав, що українські прізвища із закінченням "ахно" чи "але": Дахно, Махно, Тахно, Сахно можна також віднести до списку стародавніх прізвищ.

Раніше " Телеграф " розповідав, яку таємницю зберігає прізвище Порошенка.

Теги:
#Україна #Прізвища