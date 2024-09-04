Має "смачне" коріння: звідки походить прізвище Кулеба та скільки людей в Україні його носять

Найбільш поширене воно на Львівщині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку, його звернення буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань Верховної Ради України. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає його прізвище, та скільки в Україні живе її носіїв.

Згідно з інформацією Вікіпедії, прізвище Кулеба походить від назви української страви "кулеба" — густий куліш. Це — пшоняна страва на м'ясній юшці або воді, яку затирають салом із цибулею і часником.

За даними сайту "Рідні", в Україні проживає 1101 людина з прізвищем "Кулеба". Найбільше — Львів (198), Тернопіль (57), Київ (50). Найпопулярніші особові імена людей з прізвищем Кулеба — Володимир та Марія.

Цікаво, що це прізвище згадується у Реєстрі війська Запорозького 1756 року. Там записаний козак Назар Кулеба, який входив до Кальниболотського куріня.

Для справки: Дмитро Кулеба народився у місті Суми 19 квітня 1981 року. Він є міністром закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Кулеба — наймолодший в історії голова МЗС України. Він кавалер ордена "За заслуги" III ступеня та кандидат юридичних наук (2006).

Дмитро Кулеба став шостим міністром, який подав у відставку. Так, 3 вересня, заяви на звільнення написали міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина та віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Раніше "Телеграф" розповідав про походження прізвища іншого відомого українця — Віталія Кличка.Найімовірніше, прізвище перегукується з українським дієсловом "кликати".