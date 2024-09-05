Знищено понад три сотні будинків: на Харківщині півсела згоріло під час масштабної пожежі (фото, відео)

Згоріла і будівля старостату

В Ізюмському районі Харківської області, внаслідок масштабної лісової пожежі, вигоріла половина села Студенок. Знищено 308 будинків. У понеділок, 2 вересня, там була оголошена евакуація місцевого населення.

Про наслідки страшної пожежі повідомили у слідчому управлінні ГУНП в Харківській області. Опублікували відео з дрона.

"Кожен сантиметр території досліджуємо після пожежі в селі Студенок, що на Ізюмщині. З землі та з повітря, задіяли дрони, а слідчі обходять кожне подвір'я", — написали у повідомленні.

У селі вогонь знищив або значно пошкодив 308 будинків. Як зазначають у слідчому управлінні ГУНП, це майже половина села. Згоріла і будівля старостату.

"Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", — написали у повідомленні.

Як повідомили у слідчому управлінні, пожежа розпочалася з лісгоспу на Донеччині. Через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на с. Студенок.

"Причини займання наразі з'ясовують наші колеги з Донецької поліції, з ними ми постійно на зв'язку".

Також на сторінці опублікували контакти слідчої для тих, хто постраждав від пожежі. Її ім’я Марина Дубина, номер телефону — (095) 180-17-94

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Москві спалахнула сильна пожежа, яку було важко ліквідувати. Горіла адміністративна будівля на Бережківській набережній. До гасіння залучали корабель та вертольоти.