Уничтожено более трехсот домов: на Харьковщине полсела сгорело во время масштабного пожара (фото, видео)

Сгорело и здание старостата

В Изюмском районе Харьковской области в результате масштабного лесного пожара выгорела половина села Студенок. Уничтожены 308 домов. В понедельник 2 сентября там была объявлена эвакуация местного населения.

О последствиях ужасного пожара сообщили в следственном управлении ГУНП в Харьковской области. Опубликовали видео с дрона.

"Каждый сантиметр территории исследуем после пожара в селе Студенок на Изюмщине. С земли и с воздуха задействовали дроны, а следователи обходят каждый двор", — написали в сообщении.

В деревне огонь уничтожил или значительно повредил 308 домов. Как отмечают в следственном управлении ГУНП, это почти половина села. Сгорело и здание старостата.

"Сейчас фиксируем разрушения и убытки, работаем с потерявшими жилье. Чтобы получить статус пострадавших, люди обращаются в полицию", — написали в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении, пожар начался с лесхоза в Донецкой области. Из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска пожар быстро достиг с. Студенок.

"Причины возгорания выясняют наши коллеги из Донецкой полиции, с ними мы постоянно на связи".

Также на странице опубликовали контакты следователя для пострадавших от пожара. Ее имя Марина Дубина, номер телефона — (095) 180-17-94.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве вспыхнул сильный пожар, который было тяжело ликвидировать. Горело административное здание на Бережковской набережной. К тушению привлекали корабль и вертолеты.