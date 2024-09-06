"Хай краще мій син воює": комбат про те, хто і чому втікає з бойових позицій

Іноді бійці наперед знають, що відмовляться від несення служби, але все одно їдуть за кордон на вишкіл

Дев’ять із 10-ти бійців Сил оборони України вчиняють порушення – йдуть у самоволку чи відмовляються виконувати завдання – через низькі морально-ділові якості. Для них поняття служіння українському народу, майбутнього дітей чи фронтового братерства мало що значать.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

При цьому комбат зауважує, що це його особисте, хоч і антинаукове спостереження.

– Вони кажуть: "Зате я живий!" Наприклад, днями у нас сталася надзвичайна подія для батальйону – четверо військовослужбовців одночасно відмовились виконувати завдання. Вони вже були на позиціях і відчули, що це непросто. Я з кожним майже по годині спілкувався, – каже Роман.

Він розповів про бійця, котрий мав у підрозділі друга, з яким вони у травні разом прийшли у військкомат, а потім перебували на передовій.

– Першого вивели на два-три дні, щоб він перепочив, а дійшло до повернення на позицію, відмовився, бо страшно. Я йому кажу: "Там же твій друг чекає, щоб ти прийшов і дав йому можливість відпочити", а він ніяк. А інший відмовник взагалі видав: "Хай краще мій син воює, він молодий і здоровий, а я старенький, вже не можу".

Комбат навів ще один приклад ухилення від військової служби, коли в бригаду приїхали два розвідники, які пройшли навчання у Великій Британії.

– Їх ще навіть не розподілили, а вони в перший же день заявили, що воювати не будуть. Причина та сама – страшно. Тобто вони розуміли, що будуть відмовлятися, але займали чиєсь місце на навчанні, на яке витрачені кошти.

Тому я ще раз наголошую, це війна про морально-ділові якості. Вона з першого дня така. Кожен ранок кажу своїм підлеглим, що наше завдання – провисіти на перекладині трошки довше, аніж росіяни. Ми маємо вчепитися руками, стиснути зуби й терпіти. І якщо людина сповідує такі цінності, як честь, гідність, обов'язок, братерство, Батьківщина, вона мотивована, то тоді можна вести розмову далі, – підсумував Роман Ковальов.

Нагадаємо, раніше юристка пояснила "Телеграфу", наскільки можлива екстрадиція українських ухилянтів з-за кордону.