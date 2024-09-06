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"Хай краще мій син воює": комбат про те, хто і чому втікає з бойових позицій

Автор
Ігор Тимофєєв
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Не всі витримують військову службу
Не всі витримують військову службу. Фото pexels.com

Іноді бійці наперед знають, що відмовляться від несення служби, але все одно їдуть за кордон на вишкіл

Дев’ять із 10-ти бійців Сил оборони України вчиняють порушення – йдуть у самоволку чи відмовляються виконувати завдання – через низькі морально-ділові якості. Для них поняття служіння українському народу, майбутнього дітей чи фронтового братерства мало що значать.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

При цьому комбат зауважує, що це його особисте, хоч і антинаукове спостереження.

– Вони кажуть: "Зате я живий!" Наприклад, днями у нас сталася надзвичайна подія для батальйону – четверо військовослужбовців одночасно відмовились виконувати завдання. Вони вже були на позиціях і відчули, що це непросто. Я з кожним майже по годині спілкувався, – каже Роман.

Він розповів про бійця, котрий мав у підрозділі друга, з яким вони у травні разом прийшли у військкомат, а потім перебували на передовій.

– Першого вивели на два-три дні, щоб він перепочив, а дійшло до повернення на позицію, відмовився, бо страшно. Я йому кажу: "Там же твій друг чекає, щоб ти прийшов і дав йому можливість відпочити", а він ніяк. А інший відмовник взагалі видав: "Хай краще мій син воює, він молодий і здоровий, а я старенький, вже не можу".

Комбат навів ще один приклад ухилення від військової служби, коли в бригаду приїхали два розвідники, які пройшли навчання у Великій Британії.

– Їх ще навіть не розподілили, а вони в перший же день заявили, що воювати не будуть. Причина та сама – страшно. Тобто вони розуміли, що будуть відмовлятися, але займали чиєсь місце на навчанні, на яке витрачені кошти.

Тому я ще раз наголошую, це війна про морально-ділові якості. Вона з першого дня така. Кожен ранок кажу своїм підлеглим, що наше завдання – провисіти на перекладині трошки довше, аніж росіяни. Ми маємо вчепитися руками, стиснути зуби й терпіти. І якщо людина сповідує такі цінності, як честь, гідність, обов'язок, братерство, Батьківщина, вона мотивована, то тоді можна вести розмову далі, – підсумував Роман Ковальов.

Нагадаємо, раніше юристка пояснила "Телеграфу", наскільки можлива екстрадиція українських ухилянтів з-за кордону.

Теги:
#Дезертир #Самоволка #ЗСУ #СЗЧ