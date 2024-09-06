"Пусть лучше мой сын воюет": комбат о том, кто и почему сбегает с боевых позиций

Иногда бойцы заранее знают, что откажутся от несения службы, но все равно едут за границу на обучение.

Девять из 10 бойцов Сил обороны Украины совершают нарушения – идут в самоволку или отказываются выполнять задачи – из-за низких морально-деловых качеств. Для них понятие служения украинскому народу, будущего детей или фронтового братства мало что значат.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

При этом комбат отмечает, что это его личное, хоть и антинаучное наблюдение.

– Они говорят: "Зато я жив!" К примеру, на днях у нас произошло чрезвычайное происшествие для батальона – четверо военнослужащих одновременно отказались выполнять задачи. Они были на позициях и почувствовали, что это непросто. Я с каждым почти по часу общался, – говорит Роман.

Он рассказал о бойце, который имел в подразделении друга, с которым они в мае вместе пришли в военкомат, а затем находились на передовой.

– Первого вывели на два-три дня, чтобы он отдохнул, а дошло до возвращения на позицию, отказался, потому что страшно. Я ему говорю: "Там же твой друг ждет, чтобы ты пришел и дал ему возможность отдохнуть", а он ни в какую. А другой отказник вообще выдал: "Пусть лучше мой сын воюет, он молодой и здоровый, а я старенький, уже не могу".

Комбат привел еще один пример уклонения от военной службы, когда в бригаду приехали два разведчика, прошедших обучение в Великобритании.

– Их еще даже не распределили, а они в первый же день заявили, что воевать не будут. Причина та же – страшно. То есть, они понимали, что будут отказываться, но занимали чье-то место на учебе, на которую потрачены деньги.

Поэтому я еще раз подчеркиваю, это война о морально-деловых качествах. Она с первого дня такая. Каждое утро говорю своим подчиненным, что наша задача – провисеть на перекладине немного дольше, чем россияне. Мы должны уцепиться руками, сжать зубы и терпеть. И если человек исповедует такие ценности, как честь, достоинство, долг, братство, Родина, он мотивирован, то тогда можно вести разговор дальше, – подытожил Роман Ковалев.

Напомним, ранее юрист объяснила "Телеграфу", насколько возможна экстрадиция украинских уклонистов из-за границы.