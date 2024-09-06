Укр

"Пусть лучше мой сын воюет": комбат о том, кто и почему сбегает с боевых позиций

Автор
Игорь Тимофеев
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Не все выдерживают военную службу
Не все выдерживают военную службу. Фото pexels.com

Иногда бойцы заранее знают, что откажутся от несения службы, но все равно едут за границу на обучение.

Девять из 10 бойцов Сил обороны Украины совершают нарушения – идут в самоволку или отказываются выполнять задачи – из-за низких морально-деловых качеств. Для них понятие служения украинскому народу, будущего детей или фронтового братства мало что значат.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

При этом комбат отмечает, что это его личное, хоть и антинаучное наблюдение.

– Они говорят: "Зато я жив!" К примеру, на днях у нас произошло чрезвычайное происшествие для батальона – четверо военнослужащих одновременно отказались выполнять задачи. Они были на позициях и почувствовали, что это непросто. Я с каждым почти по часу общался, – говорит Роман.

Он рассказал о бойце, который имел в подразделении друга, с которым они в мае вместе пришли в военкомат, а затем находились на передовой.

– Первого вывели на два-три дня, чтобы он отдохнул, а дошло до возвращения на позицию, отказался, потому что страшно. Я ему говорю: "Там же твой друг ждет, чтобы ты пришел и дал ему возможность отдохнуть", а он ни в какую. А другой отказник вообще выдал: "Пусть лучше мой сын воюет, он молодой и здоровый, а я старенький, уже не могу".

Комбат привел еще один пример уклонения от военной службы, когда в бригаду приехали два разведчика, прошедших обучение в Великобритании.

– Их еще даже не распределили, а они в первый же день заявили, что воевать не будут. Причина та же – страшно. То есть, они понимали, что будут отказываться, но занимали чье-то место на учебе, на которую потрачены деньги.

Поэтому я еще раз подчеркиваю, это война о морально-деловых качествах. Она с первого дня такая. Каждое утро говорю своим подчиненным, что наша задача – провисеть на перекладине немного дольше, чем россияне. Мы должны уцепиться руками, сжать зубы и терпеть. И если человек исповедует такие ценности, как честь, достоинство, долг, братство, Родина, он мотивирован, то тогда можно вести разговор дальше, – подытожил Роман Ковалев.

Напомним, ранее юрист объяснила "Телеграфу", насколько возможна экстрадиция украинских уклонистов из-за границы.

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#Дезертир #Самоволка #ВСУ #СОЧ