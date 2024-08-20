Важливі зміни у відповідальності за "самоволку": Рада підтримала законопроєкт

Нововведення торкнуться не усіх

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України у другому читанні підтримала законопроєкт про послаблення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ).

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, 270 нардепів проголосували "За".

Зазначається, що законопроєкт №11322 передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство, якщо це вчинено вперше.

"Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності", — каже Гончаренко.

До того ж боєць матиме можливість повернутися до будь-якої військової частини, це не обов'язкова має бути та, у якій він служив раніше.

"Звичайно, це за згодою командира і тільки один раз", — додає нардеп.

Нагадаємо, що цей законопроєкт має на меті встановити правові гарантії та механізми повернення та продовження служби військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військову частину або місце несення служби, але повернулися та висловили готовність належним чином виконувати свій військовий обов’язок.

Тобто деяких військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, звільнять від кримінальної відповідальності, а опісля повернення до частини їм поновлять усі виплати та забезпечення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Рада проголосувала за позбавлення держнагород усіх, хто став на бік Росії.