Після чуток про нібито смерть Шуфрича: у ДБР розповіли, що з політиком насправді

Суд почав розгляд його справи

Народний депутат Нестор Шуфрич, який із вересня 2023 року перебуває у СІЗО за обвинуваченням у держзраді, живий. Чутки про нібито його смерть виявилися неправдивими.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона нагадала, що цього тижня справу Шуфрича передали до суду.

"Ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич. — Ред.) живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника", — підкреслила радниця.

Сапьян зазначила, що, можливо, нардепа дійсно трішки підводить здоров'я. Вона повідомила, що наразі вже відбувалися підготовчі засідання суду у його справі.

"Підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре", — сказала Сапьян.

Як відомо, 5 вересня екснардеп Ігор Мосійчук повідомив у своєму Telegram-каналі, що в СІЗО нібито помер Шуфрич. Проте пізніше він написав, що ця інформація не підтвердилась.

Нагадаємо, у вересні 2023 Шуфричу оголосили підозру. За матеріалами справи, його завербувала ФСБ РФ. Він виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.