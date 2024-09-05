З юного віку любив Росію? Яким був у молодості держзрадник Нестор Шуфрич (фото)

Проросійський політик завжди славився своїм неоднозначними поглядами

Нестор Шуфрич — популярний проросійський політик та колишній депутат від забороненої партії ОПЗЖ, якого поховав та воскресив Ігор Мосійчук 5 вересня, завжди був гучною постаттю в українському політикумі. Він завжди привертав увагу своїми поглядами і неоднозначною кар’єрою.

"Телеграф" вирішив пригадати, яким був Нестор Шуфрич в молодості і з’ясувати, чи завжди він мав відношення до політики.

Нестор Шуфрич в молодості

Народився майбутній політик 29 грудня 1966 року в місті Ужгород Закарпатської області. Його батько — відомий спортсмен, чемпіон України з великого тенісу, а мати — працювала в обласному відділенні "Спортлото" упродовж 18 років.

Фото: Главред

У 1992 році майбутній держзрадник закінчив Ужгородський університет, історичний факультет. А у 2004 році здобув ступінь кандидата економічних наук. Упродовж 1985—1987 років Нестор Шуфрич служив в армії.

Нестор Шуфрич в армії. Фото: dsnews.ua

Політична кар'єра

У 1996 році Нестор Шуфрич вступив до СДПУ, а вже у 1997 році став заступником голови Закарпатської обласної організації. Ще за рік Шуфрич став членом Політради, а у 2003 році його було призначено заступником голови партії. Вже тоді проглядали проросійські погляди політика, а його кар'єра була пов'язана з російськими партіями.

Фото: Уніан

12 грудня 2006 року Верховна Рада України призначила Нестора Шуфрича міністром із надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в складі другого уряду Януковича.

Фото: Уніан

У 2010 році після звільнення Нестора Шуфрича з посади міністра із надзвичайних ситуацій, Віктор Янукович призначив його заступником секретаря РНБО.

Фото: Уніан

Особисте життя

Перша дружина Нестора Шуфрича — Ірина. Від неї політик має сина Олександра (1988 р. н.). Друга дружина — Наталія Ворона. Від другого шлюбу Нестор Шуфрич має сина Нестора (1994 р. н.). У 2017 році політик одружився втретє. Його обраницею стала Катерина Майкова, яку він приховував від преси. Вона ексжурналістка. Третій шлюб подарував Нестору Шуфричу двох дітей: Ганну та Івана.

Нестор Шуфрич з третьою дружиною. Фото: mignews.com.ua

До речі, хресними батьками доньки Нестора Шуфрича і Катерини Шуфрич стали Оксана Марченко і Володимир Кличко. Так проросійський політик поріднився з Віктором Медведчуком.

Фото: viva.ua, Facebook

Нестор Шуфрич — одна з найбільш помітних і суперечливих постатей української політики. У молодості він був політиком, який використовував свої можливості для просування проросійських ідей в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі висміяли смерть та воскресіння Шуфрича. Українці на весь світ славляться своїм почуттям гумору, тож інцидент породив меми та жарти.