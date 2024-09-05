"Здав квитки до Кобзона": у мережі висміяли смерть та воскресіння Шуфрича

Інцидент породив меми та жарти

У четвер, 5 серпня, колишній народний обранець Ігор Мосійчук спершу "поховав" свого колегу Нестора Шуфрича, а тоді "воскресив". Подія не пройшла непоміченою для української громадськості.

Українці на весь світ славляться своїм почуттям гумору, тож інцидент породив меми та жарти. "Телеграф" знайшов для вас найдотепніші.

Політтехнолог та незалежний експерт Олексій Голобуцький опублікував на своїй сторінці у Facebook наступну фотожабу.

Український паблік в Telegram "GONI Мемаси" підійшов до події ще більш творчо і навіть склав чотиривірш.

Користувач мережі у своєму обліковому записі в мережі X згадав про новину 2017 року, де повідомлялося про те, що

Кличко-молодший та дружина Медведчука Оксана Марченко хрестили доньку Шуфрича. Припустив, що Шуфрич живий, бо за нього молилися куми.

Інші користувачі мережі також реагували на інцидент зі смертю/воскресінням одіозного нардепа. Ось деякі з коментарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає дружина скандального Шуфрича і що про неї відомо.