Дозволили внести заставу? Де зараз перебуває Нестор Шуфрич, якого арештували у вересні 2023

Екснардепа звинувачено у державній зраді

Нестор Шуфрич — відомий український проросійський політик та народний депутат України, якого в вересні 2023 було звинувачено у державній зраді. Він був членом кількох партій, серед яких найбільш відомою є заборонена ОПЗЖ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Нестор Шуфрич і чи досі він під вартою.

Політична діяльність Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич тривалий час займав впливові посади в українському політикумі. Він був членом Партії регіонів та нардепом кількох скликань. Відзначився Шуфрич своєю проросійською позицією. У червні 2022 року ОПЗЖ, членом якої був Шуфрич, була заборонена в Україні через зв’язки з Кремлем.

Нестор Шуфрич також власник ФК "Говерла", телеканалу "UkrLive". Також був власником проросійського телеканалу "Перший незалежний".

Справа про державну зраду

У вересні 2023 року Офіс генпрокурора вручив Шуфричу підозру в державній зраді. Він, за даними слідства, виконував завдання Володимира Сівковича, який працював на російську Федеральну службу безпеки (ФСБ). Шуфрича звинуватили у поширенні російської пропаганди та антиукраїнських наративів на українських та російських телеканалах.

Після обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він планував перейменувати регіони на "краї" та провести вибори, сформувавши новий уряд і парламент. Того ж дня Печерський суд заарештував Шуфрича на два місяці без права внесення застави.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Де зараз Нестор Шуфрич

Після арешту в вересні запобіжний захід Шуфричу продовжили, але все ще без можливості внесення застави. Станом на серпень 2024 екснардеп перебуває під арештом. Йому загрожує 15 років ув’язнення, якщо суд визнає його винним.

Нагадаємо, що Нестор Шуфрич вивіз сім’ю до Угорщини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і сховав там активи. Журналісти дійшли висновку, що родина Шуфрича проживає у готелі Дьордя Штофи. Як показало розслідування, на нього Шуфрич переписав свої активи після початку повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває екснардепка Наталія Королевська. Народну обраницю, яка раніше входила до проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя", Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук в червні 2023.