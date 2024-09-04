Молодша на 20 років і народила трьох дітей: як виглядає дружина скандального Шуфрича і що про неї відомо (фото, відео)

Поки нардеп сидить під вартою, його родина мешкає за кордоном

Нестор Шуфрич — одіозна та скандальна постать в українській політиці. Він відомий своїми проросійськими поглядами, вже побував у немилості активістів і пройшов "сміттєву люстрацію", проте все одно примудрявся потрапляти до Верховної Ради. Наразі щодо чинного нардепа ведеться слідство — його підозрюють у держзраді і посадили під арешт на час розслідування.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сім’ю Нестора Шуфрича — молоду дружину Катерину Майкову та трьох дітей, яких вона йому народила.

Нестор Шуфрич. Фото: Getty Images

Катерина Майкова — що відомо про молоду дружину Шуфрича

Нестор Шуфрич познайомився з Катериною Майковою приблизно у 2010-х роках під час свого робочого візиту до Харкова. Нардеп ретельно приховував своє особисте життя, аж поки у 2017 році не прокоментував журналістам ТСН свою декларацію, в якій вказав цивільну дружину Катерину, яка вже встигла народити йому двох дітей. А пізніше, як виявилося, народила ще й третю дитину.

На той момент (у 2017 році) Шуфрич розповів, що вони з Катериною поки що тільки повінчалися і готуються до офіційного одруження. Відомо, що дівчина на 20 років молодша за політика, вона походить із сім’ї заможних харківських інженерів. Сама закінчила автомобільний університет, пробувала себе в моделінгу і серйозно займалася бальними танцями.

З декларації Нестора Шуфрича тих часів, в якій він уперше засвітив молоду дружину, можна дізнатися, що вона володіла елітною нерухомістю у Києві та землею у передмісті столиці, також мала з півсотні одиниць ювелірки, шуби, колекційні вази тощо.

Майкова живе за кордоном, поки Шуфрич під слідством

Нині Катерині Майковій близько 37 років і вона, швидше за все, живе з дітьми за кордоном — в Угорщині. Це з’ясували журналісти "Української правди" в одному зі своїх розслідувань. Машину Катерини Майкової неодноразово бачили на парковці біля готелю St. George Residence у Будапешті, який належить деякому Дьордю Штофі. А він, у свою чергу, є бізнес-партнером Нестора Шуфрича або навіть підставною особою, на яку нардеп переписав свої активи.

Тим часом сам Нестор Шуфрич перебуває під вартою з підозрою у держзраді. У вересні 2023 року до народного депутата нагрянули з обшуком і знайшли достатньо доказів, щоб розпочати слідство та вручити йому підозру у держзраді. Днями стало відомо, що прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо Нестора Шуфрича та його екс-помічника.

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