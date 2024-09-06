После слухов о якобы смерти Шуфрича: в ГБР рассказали, что с политиком на самом деле

Суд начал рассмотрение его дела

Народный депутат Нестор Шуфрич, с сентября 2023 года находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, жив. Слухи о его смерти оказались ложными.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она напомнила, что на этой неделе дело Шуфрича было передано в суд.

"Мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он (Шуфрич. — Ред.) жив, с ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующего народного депутата и его помощника", — подчеркнула советница.

Сапьян отметила, что, возможно, нардепа действительно немного подводит здоровье. Она сообщила, что в настоящее время уже проходили подготовительные заседания суда по его делу.

"Подозреваемый стал уже подсудным непосредственно. Все хорошо. Все будет хорошо", — сказала Сапьян.

Как известно, 5 сентября экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале, что в СИЗО якобы скончался Шуфрич. Однако позже он написал, что эта информация не подтвердилась.

Напомним, в сентябре 2023 года Шуфричу объявили подозрение. По материалам дела, его завербовала ФСБ РФ. Он выполнял задание одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву.