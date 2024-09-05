Екс-нардеп спочатку поховав, а потім воскресив Шуфрича: той нібито помер у СІЗО

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає

Ігор Мосійчук повідомив у своєму Telegram-каналі про те, що в ув'язненні нібито помер нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який із вересня 2023 року перебував у СІЗО за обвинуваченням у держзраді.

Мосійчук посилався на інформацію, отриману від "знайомих адвокатів". Однак уже за кілька хвилин екснардеп сам же й спростував цей інсайт.

Перший допис з'явився в Телеграм-каналі Мосійчука о 13.24. Він повідомив, що Нестор Шуфрич помер в увʼязненні.

Вже о 13.26 екс-нардеп спростував свою ж заяву. Він написав, що інформація не підтвердилась.

"Буде довго жити!!", — додав Мосійчук.

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