Були дві лінії розколів: соціолог пояснив, як війна з Росією об’єднала Україну

У перше десятиліття незалежності всі регіони країни мали різні думки про майбутнє держави

Через повномасштабну війну з Росією жителям різних регіонів України вдалося подолати внутрішні розбіжності, які раніше розколювали суспільство по лінії мови та орієнтації на Захід чи Схід. І така консолідація думок вже сягнула 80 відсотків.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Більше читайте на сайт "Телеграф" в інтерв’ю: "Руйнація економіки РФ почнеться в 2026 році. Нам треба протриматись: соціолог Євген Головаха, ч. II".

Експерт наголосив, що питання консолідації українського суспільства було величезною проблемою першого десятиліття незалежності.

— У нас були дві головні лінії розколів. Регіональний розкол: ми мали південь і схід, де переважна орієнтація на взаємодію з Росією, і мали захід та центр, де переважала орієнтація на Європу. Геополітичні уявлення в різних регіонах були дуже різні.

І культурно-лінгвістичний: в двох регіонах вважали, що російська мова має бути офіційною, а в двох регіонах були проти. Тобто у нас були конкретні чинники, які заважали стійкій консолідації. Зараз, на рівні переважних частин населення регіонів, ми ці розбіжності подолали — каже Євген Головаха.

За його словами, саме через війну на сході і півдні побачили, що таке "інтеграція" з Росією, і що таке її "культурний вплив" на Україну.

— Наприклад, у "нульові" роки переважали ті, хто вважав, що російська мова має бути другою офіційною. Потім переважна більшість була за те, що не треба робити її офіційною. Водночас в південному і східному регіонах переважали настрої щодо офіційного статусу російської мови. Зараз 80% населення України — проти офіційної російської мови. І це більшість в усіх регіонах! — підсумував директор Інституту соціології.

Нагадаємо, раніше соціолог пояснив "Телеграфу" важливість Курської операції ЗСУ.