Были две линии расколов: социолог объяснил, как война с Россией объединила Украину

В первое десятилетие независимости все регионы страны имели разные мнения о будущем государства

Вследствие полномасштабной войны с Россией жителям разных регионов Украины удалось преодолеть внутренние разногласия, ранее раскалывавшие общество по линии языка и ориентации на Запад или Восток. Такая консолидация мнений уже достигла 80 процентов.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

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Эксперт подчеркнул, что вопрос консолидации украинского общества являлся огромной проблемой первого десятилетия независимости.

— У нас было две главные линии расколов. Региональный раскол: мы имели юг и восток, где преимущественная ориентация на взаимодействие с Россией, и имели запад и центр, где преобладала ориентация на Европу. Геополитические представления в разных регионах были очень разными.

И культурно-лингвистический: в двух регионах считали, что русский язык должен быть официальным, а в двух регионах были против. То есть, у нас были конкретные факторы, мешавшие устойчивой консолидации. Сейчас на уровне преобладающих частей населения регионов мы эти разногласия преодолели, — говорит Евгений Головаха.

По его словам, именно из-за войны войны на востоке и юге увидели, что такое "интеграция" с Россией, и что такое ее "культурное влияние" на Украину.

— Например, в "нулевые" годы преобладали те, кто считал, что русский язык должен быть вторым официальным. Потом подавляющее большинство было за то, что не нужно делать его официальным. В то же время в южном и восточном регионах преобладали настроения по поводу официального статуса русского языка. Сейчас 80% населения Украины против официального русского языка. И это большинство во всех регионах! — подытожил директор Института социологии.

Напомним, ранее социолог объяснил "Телеграфу" важность Курской операции ВСУ.