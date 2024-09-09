Такі каністри існують і досі: таємниця третьої ручки відкрита, навіщо її приварювали

У такій посудині зберігали різні матеріали для потреб армії.

У старих гаражах досі можна знайти такий артефакт часів СРСР, як металева 20-літрова каністра з трьома ручками. Для зберігання різного роду рідин досить зручна, але незрозуміла з конструктивної точки зору.

"Телеграф", посилаючись на OBOZ розповість, чому таким каністрам робили одразу кілька ручок. Пояснення здивує кожного.

Конструкцію місткості радянські інженери підгледіли під час Другої світової війни у німців. Для військ вермахту такі каністри ще з 1939 року виробляла фірма "Мюллер". Для них брали штамповану сталь – міцний та надійний, але далеко не найлегший матеріал сам по собі. А ще коли всередину заливали цілих 20 літрів рідини, місткість робилась надзвичайно важкою.

У таких каністрах зберігали різні матеріали для потреб армії. Від пального для транспорту до технічної та питної води. Міцний важільний замок добре утримував рідину всередині.

Носили повну каністру зазвичай удвох. Щоби робити це було зручно, їй і сконструювали незвичайну ручку. Дві бокові дозволяли без проблем захопити ємність двом людям і не штовхати одне одного при її перенесенні. А за середню зручно братись, коли хтось один несе порожню каністру. Прагматичний німецький підхід спрацював тут просто блискуче.

До речі, конструкція такої каністри виявилась настільки вдалою, що її виробляють і досі. Ви можете придбати собі абсолютно нову металеву ємність на ринках або онлайн-маркетплейсах.

Раніше "Телеграф" писав, як у СРСР з’явився КВК.