Такие канистры существуют до сих пор: тайна третьей ручки открыта, зачем ее приваривали

В таком сосуде хранили разные материалы для нужд армии

В старых гаражах до сих пор можно найти такой артефакт времен СССР, как металлическая 20-литровая канистра с тремя ручками. Для хранения разного рода жидкостей достаточно удобна, но непонятна с конструктивной точки зрения.

"Телеграф", ссылаясь на OBOZ, расскажет, почему таким канистрам делали сразу несколько ручек. Объяснение удивит каждого.

Конструкцию емкости советские инженеры подсмотрели во время Второй мировой войны у немцев. Для войск вермахта такие канистры с 1939 года производила фирма "Мюллер". Для них брали штампованную сталь – крепкий и надежный, но далеко не самый легкий материал сам по себе. А еще когда внутрь заливали целых 20 литров жидкости, емкость становилась очень тяжелой.

В таких канистрах хранили разные материалы для нужд армии. От горючего для транспорта до технической и питьевой воды. Прочный рычажный замок хорошо удерживал жидкость внутри.

Носили полную канистру обычно вдвоем. Чтобы делать это было удобно, ей и сконструировали необычную ручку. Две боковые позволяли без проблем захватить емкость двум людям и не толкать друг друга при ее переносе. А за среднюю удобно браться, когда кто-то один несет пустую канистру. Прагматический немецкий подход сработал здесь просто блестяще.

Кстати, конструкция такой канистры оказалась настолько удачной, что ее производят до сих пор. Вы можете приобрести себе новую металлическую емкость на рынках или онлайн-маркетплейсах.

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