Вже продумують варіанти: у Європі планують продовжити качати газ по україно-російському трубопроводу

У новому плані є й значні перешкоди

Попри війну Росії з Україною, деякі країни Європи ведуть переговори щодо продовження постачання газу через україно-російський трубопровід. Офіційні особи європейського уряду та компаній обговорюють зі своїми українськими колегами те, як зберегти газ у наступному році після закінчення терміну договору.

Про це пише Bloomberg News, посилаючись на джерела. Зазначається, що переговори приватні і намагаються зберегтись у таємниці, проте вже є кілька варіантів розв'язання питання.

Один з яких обговорювався, полягає в тому, щоб європейські компанії купували та закачували газ з Азербайджану в російські трубопроводи, що прямують до Європи. Така домовленість дозволила б Європі і значно скоротити доходи Москви, і уникнути збентеження через купівлю російського газу.

За словами джерел, цей варіант українська сторона підтримує. Але в такому разі з'являється нова перешкода у вигляді можливих російських обстрілів трубопроводів. Наразі РФ не б'є по ньому, бо вони качають їх газ, а коли це зміниться ризик виросте в рази.

"Є два фактори, про які ми завжди повинні пам’ятати. По-перше, Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту та зберігання газу, яку слід використовувати, і Україна схильна використовувати цю інфраструктуру, оскільки вона дає багато переваг", — сказав Олексій Чернишов, виконавчий директор українського державного "Нафтогазу".

Він стверджує, що будь-який план, який передбачає співпрацю з російським ПАТ "Газпром" не буде навіть розглядатись. Водночас транспортування газу з Азербайджану "може мати майбутнє".

Проте державна енергетична компанія Азербайджану Socar не прокоментувала ці новини, як і російський "Газпром" та Міністерство енергетики в Баку.

Раніше "Телеграф" писав, що Європа вперто платить Росії мільярди, вигоду бачать у трьох країнах.