Продолжим пополнять бюджет РФ? В Раде предположили, что будет с транзитом российского газа

Украина должна считаться с партнерами

Прекратить транспортировку российского газа в страны Европы на сегодняшний день просто невозможно. Несмотря на ужасные события, Украине необходимо смотреть в будущее.

Такое мнение высказала глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб. Заявление сделала в эфире канала "Новости. Live".

"Просто прекратить сегодня транспортировку газа, по-моему, невозможно. А потому нам, к большому сожалению, приходится смотреть на ситуацию, которая происходит в мире. Потому что мы не единственные", — сказала Гриб.

"Да, мы воюем, ситуация просто ужасная, и я считаю, что нам все же необходимо работать и дальше с нашими партнерами. Нам необходимо смотреть, какая ситуация складывается сейчас в Европе, в том числе. Потому что кто помогает нам? Нам помогают наши европейские коллеги, нам помогают наши канадские и американские коллеги".

Как отметила Гриб, по ее субъективному мнению прекращение транспортировки российского газа было бы справедливым решением в отношении Украины, однако необходимо смотреть в будущее и учитывать потребности союзников.

Транзит российского газа

Напомним, в конце 2024 года завершается действие пятилетнего соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Здесь следует заметить, что наша страна получает сотни миллионов долларов за этот транзит, однако российский "Газпром" зарабатывает в десятки раз больше.

Только за два года войны этот контракт принес в бюджет страны-агрессора более 10 млрд дол.

До войны "Газпром" ежегодно поставлял в Евросоюз 150-155 млрд куб м голубого топлива. В то время это было около 40% всего газового импорта. Всего из России в ЕС через другие страны идут пять газопроводов.

Ныне оба "Северных потока" остановлены, также заблокирован газопровод "Ямал-Европа" мощностью 38 млрд куб. м. в год. Поставки идут через "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турцию и страны Юго-Юго-Восточной Европы, а также через одну из двух точек входа в украинскую ГТС в страны ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Европе планируют продолжить качать газ по украинско-российскому трубопроводу и уже продумывают разные варианты.