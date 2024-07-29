Словаччина висунула новий ультиматум Україні через заборону транзиту нафти

Країна-сусідка загрожує перекрити постачання палива

Якщо Україна не відновить транзит російської нафти, то словацький НПЗ Slovnaft не постачатиме дизпаливо. Цей завод відіграє важливу роль у забезпеченні країни дизпаливом.

Таку заяву зробив прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Його слова наводить місцеве видання Postoj.

За словами Фіцо, українські "санкції" безглузді і завдадуть шкоди лише Україні, Словаччині та Угорщині, але не Росії. Він додав, що цю інформацію повідомили українському послу Мирославу Кастрану.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, Slovnaft не продовжуватиме постачати в Україну дизельне пальне, яке покриває одну десяту частину її споживання", — сказав він.

Також словацький прем’єр заявив, що проблеми з транзитом не змусять його країну змінити думку про російське вторгнення в Україну.

Як відомо, російський "Лукойл" перебуває під санкціями в Україні ще з 2018 року. Однак тоді вони торкнулися лише виведення капіталів, обмеження торгових операцій, а також участі у приватизації та оренді державного майна. У червні поточного року РНБО значно розширила ці санкції, включивши, зокрема, заборону на транзит.

Від цих поставок залежать Словаччина та Угорщина. Після ухвалення рішення обидві країни почали критикувати Україну.