Договір спливає у грудні: у Євросоюзі розповіли, що буде з транзитом російського газу через Україну

Європа все ще отримує російський газ

Європейська комісія назвала умову, за якої Україна та Росія можуть розпочати переговори про продовження транзиту російського газу. Це буде можливо тільки після виведення військ Москви з території незалежної держави.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на заяву єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон. За її словами, вже у грудні цього року спливає контракт з Україною щодо транзиту газу.

"Ми не просимо наших партнерів (Україну — ред.) вести переговори з Росією. Але перші переговори мають відбутися після того, як Росія виведе свої війська з України", — сказала Сімон.

Вона зауважила, що Європа все ще отримує російський газ двома газопроводами — через Україну та Туреччину. Тому слід знайти альтернативи для забезпечення газом Словаччини та Австрії на тлі припинення транзиту через Україну.

"Ми наполегливо працювали над тим, щоб розвивати цей альтернативний інфраструктурний потенціал. І ми готові (до скорочення постачання — ред.)", — заявила вона.

За словами єврокомісара, ще у 2023 році Росія одностороннім рішенням скоротила постачання газу до ЄС. Таким чином Москва намагалась маніпулювати ринками Європи. Та все ж подальше скорочення імпорту газу з РФ ускладнить ситуацію у Європі.

"Це буде дорого. Але ми готові до цього", — наголосила Сімон.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина пропонує заборонити імпорт російського СПГ до Європи.