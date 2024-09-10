Розкапуститися, гарбузувати, хлібити, буряковіти: що означають ці "смачні" українські дієслова

Ці дієслова роблять нашу мову неповторною

Українська мова славиться своєю образністю та експресивністю. Особливе місце в ній посідають слова з переносним значенням, серед яких варто зауважити метафоричні дієслова.

Ці лінгвістичні перлини, утворені від назв рослин, страв та звичних продуктів, додають мові неповторного колориту та глибини. Більшість цих дієслів є власне українськими та відображають багату народну творчість. Вони дозволяють влучно, іноді з іронією, а часом і дошкульно оцінити людські вчинки.

Приклади метафоричних дієслів

В Інституті мовознавства імені O.O.Потебні НАН України навели приклади найцікавіших з них:

Гарбузувати — відмовляти женихові. ("Гарбузуй, гарбузуй, дочко, та й міру знай" — І. Нечуй-Левицький). Маковіти — шаріти, рум'яніти, червоніти, як мак. ("…З-під квітчастих хусток маковіють обличчя на сонячному морозі" — А. Головко). Насолити — дошкулити, наробити шкоди. ("Стас уважав, що брав гроші з принципу, щоб насолити ненависній тещі" — Люко Дашвар). Осолодити — зробити щось менш неприємним, пом'якшити гіркоту переживань. ("Скривився канцелярист, як середа на п'ятницю, аж сотникові шкода його стало. Казав подати вишнівки. Осолодив йому ту гіркоту" — Б. Лепкий). Переборщити — перебрати міру. ("З виразу обличчя Істоцького Павло Петрович зрозумів, що помилився, переборщив" — І. Росоховатський). Перекапустити — зіпсувати, знівечити. ("Ніби дідько вселився в душу! Переколотив, перемолотив, перекапустив усі цінності й ідеали" — Г. Тарасюк). Переперчити — занадто підкреслити, наголосити на чомусь. ("Я розумію — святий гнів з приводу неподобства. Але ж переперчив, переперчив! Треба міру знати" — О. Бердник). Перчити — лаяти, сварити. ("Ми ж усіх перчили. Поперчимо й Черчилля" — Остап Вишня). Побуряковіти — стати темно-червоним з синюватим відтінком. ("Тетяна Фрідріхівна спершу побіліла, а потім побуряковіла" — М. Гримич). Похмелитися — хильнути спиртного вдруге, зазвичай на другий день після пияцтва. ("Пора кумі й за розум узяться: не все пити — треба похмеляться" — прислів'я). Приперчити — вставити в розмову дотепні чи гострі слова, вислови, жарти. ("Він умів сказати потрібні слова, приперчити їх, додати народної мудрості" — Ю. Яновський). Розкапуститися — зайняти більше місця, ніж звичайно; невимушено розсістися. ("Ото розкапустилась, нікуди й пройти" — Словник Б. Грінченка). Хлібити — підлещуватися, догоджати. ("А він хлібить жінці" — Словник Б. Грінченка).

Ці метафоричні дієслова є справжнім скарбом української мови. Вони не лише збагачують наше мовлення, але й дозволяють висловлюватися більш точно та образно. Використовуючи їх, ми зберігаємо унікальність нашої мови та передаємо її багатство наступним поколінням.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "ніколи" українською, щоб більше не питали. Ці фразеологізми також варто запам'ятати.