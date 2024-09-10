"Розкапуститися", "гарбузувати", "хлібити", "буряковіти": что означают эти "вкусные" украинские глаголы

Эти глаголы делают нашу речь неповторимой

Украинский язык славится своей образностью и экспрессивностью. Особое место в нем занимают слова с переносным значением, среди которых следует заметить метафорические глаголы.

Эти лингвистические жемчужины, образованные от названий растений, блюд и привычных продуктов, придают языку неповторимый колорит и глубину. Большинство этих глаголов являются исконно украинскими и отражают богатое народное творчество. Они позволяют метко, иногда с иронией, а порой и язвительно оценить человеческие поступки.

Примеры метафорических глаголов

В Институте языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины привели примеры самых интересных из них:

Гарбузувати — отказывать жениху. ("Гарбузуй, гарбузуй, дочко, та й міру знай" — І. Нечуй-Левицький). Маковіти – стесняться, румянеть, краснеть, как мак. ("…З-під квітчастих хусток маковіють обличчя на сонячному морозі" — А. Головко). Насолити – досадить, нанести вред. ("Стас уважав, що брав гроші з принципу, щоб насолити ненависній тещі" — Люко Дашвар). Осолодити – сделать что-то менее неприятным, смягчить горечь переживаний. ("Скривився канцелярист, як середа на п'ятницю, аж сотникові шкода його стало. Казав подати вишнівки. Осолодив йому ту гіркоту" — Б. Лепкий). Переборщити — перебрать меру. ("З виразу обличчя Істоцького Павло Петрович зрозумів, що помилився, переборщив" — І. Росоховатський). Перекапустити – испортить, изуродовать. ("Ніби дідько вселився в душу! Переколотив, перемолотив, перекапустив усі цінності й ідеали" — Г. Тарасюк). Переперечити — слишком подчеркнуть, излишне акцентировать внимание на чем-то. ("Я розумію — святий гнів з приводу неподобства. Але ж переперчив, переперчив! Треба міру знати" — О. Бердник). Перчити – поучать, ругать. ("Ми ж усіх перчили. Поперчимо й Черчилля" — Остап Вишня). Побуряковіти – стать темно-красным с синеватым оттенком. ("Тетяна Фрідріхівна спершу побіліла, а потім побуряковіла" — М. Гримич). Похмелитися — выпить спиртного вторично, обычно на следующий день после пьянства. ("Пора кумі й за розум узяться: не все пити — треба похмеляться" — прислів'я). Приперчити – вставить в разговор остроумные или колкие слова, изречения, шутки. ("Він умів сказати потрібні слова, приперчити їх, додати народної мудрості" — Ю. Яновський). Розкапуститися – занять больше места, чем обычно; непринужденно рассеться. ("Ото розкапустилась, нікуди й пройти" — Словник Б. Грінченка). Хлібити — заискивать, угождать. ("А він хлібить жінці" — Словник Б. Грінченка).

Эти метафорические глаголы – настоящее сокровище украинского языка. Они не только обогащают нашу речь, но и позволяют выражаться более точно и образно. Используя их, мы сохраняем уникальность нашего языка и передаем его богатство следующим поколениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать "никогда" на украинском, чтобы больше не спрашивали. Эти фразеологизмы тоже следует запомнить.