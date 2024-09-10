"Чим довше ЗСУ утримують Курщину, тим слабше Путін": міністр з Великобританії зробив гучну заяву

Він також попередив про нарощування тиску з боку РФ по всій лінії фронту

Британський міністр оборони Джон Гілі у своєму звіті заявив про те, що чим довше ЗСУ утримують позиції в Курській області, тим слабшим стає Путін. Чиновник високо оцінив успіхи українських військовослужбовців на території РФ.

Також Джон Гілі підкреслив, що Великобританія підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно". Про це повідомляється у заяві уряду.

Британський міністр оборони надав Палаті громад нову інформацію про важливі події на полі бою. За його словами, операція в Курській області показала вразливість російських сил на прифронтових територіях та продемонструвала здатність України "до раптових стратегічних атак".

Британський міністр оборони Джон Гілі

"У перший тиждень серпня українські війська розпочали видатний наступ через російський кордон у Курську область. Це також допомагає краще захищати Україну та її північні центри, відтісняючи об'єкти, з яких Росія може завдавати ударів", — зазначив Гілі.

Він також заявив, що наразі українські війська утримують близько 900 квадратних кілометрів території в Курській області і це "чинить тиск на Путіна".

На його думку, українцям необхідно зміцнити свою лінію фронту на сході і наші війська й надалі прагнутимуть утримати територію у Курську.

"Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим слабше буде Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна", — резюмував британський міністр оборони.

Незважаючи на ці помітні досягнення, тиск Росії по всій лінії фронту триватиме найближчими місяцями.

"Російська промисловість, як і раніше, перебуває в стані військового стану і РФ цього року додатково призвала близько 400 000 солдатів", — повідомив Гілі.

Міністр розповів про виділення допомоги для України і наголосив, що Великобританія допомагатиме нам "стільки, скільки буде потрібно".

"…Ця підтримка має як короткостроковий, так і довгостроковий характер. Негайне надання та довгострокове виробництво, навчання військ сьогодні та розвиток українських сил для майбутнього.

Такий підхід дає українцям впевненість у своїх планах і дає зрозуміти Путіну, що ми, Великобританія, і наші союзники підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно…", — резюмував Джон Гілі.

Нагадаємо, що американський генерал Бен Годжес називав три основні причини, чому Путін "проворонив" Курську область. І дві з них безпосередньо пов’язані із внутрішніми проблемами Кремля. За словами американського генерала, є три важливі моменти, які сприяли тому, що Путін "проспав" цей наступ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг високо оцінив результати настання ЗСУ в Курській області. За його словами, Україна сама вирішує, як використати свої сили.