"Чим довше ЗСУ утримують Курщину, тим слабше Путін": міністр з Великобританії зробив гучну заяву
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Він також попередив про нарощування тиску з боку РФ по всій лінії фронту
Британський міністр оборони Джон Гілі у своєму звіті заявив про те, що чим довше ЗСУ утримують позиції в Курській області, тим слабшим стає Путін. Чиновник високо оцінив успіхи українських військовослужбовців на території РФ.
Також Джон Гілі підкреслив, що Великобританія підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно". Про це повідомляється у заяві уряду.
Британський міністр оборони надав Палаті громад нову інформацію про важливі події на полі бою. За його словами, операція в Курській області показала вразливість російських сил на прифронтових територіях та продемонструвала здатність України "до раптових стратегічних атак".
"У перший тиждень серпня українські війська розпочали видатний наступ через російський кордон у Курську область. Це також допомагає краще захищати Україну та її північні центри, відтісняючи об'єкти, з яких Росія може завдавати ударів", — зазначив Гілі.
Він також заявив, що наразі українські війська утримують близько 900 квадратних кілометрів території в Курській області і це "чинить тиск на Путіна".
На його думку, українцям необхідно зміцнити свою лінію фронту на сході і наші війська й надалі прагнутимуть утримати територію у Курську.
"Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим слабше буде Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна", — резюмував британський міністр оборони.
Незважаючи на ці помітні досягнення, тиск Росії по всій лінії фронту триватиме найближчими місяцями.
"Російська промисловість, як і раніше, перебуває в стані військового стану і РФ цього року додатково призвала близько 400 000 солдатів", — повідомив Гілі.
Міністр розповів про виділення допомоги для України і наголосив, що Великобританія допомагатиме нам "стільки, скільки буде потрібно".
"…Ця підтримка має як короткостроковий, так і довгостроковий характер. Негайне надання та довгострокове виробництво, навчання військ сьогодні та розвиток українських сил для майбутнього.
Такий підхід дає українцям впевненість у своїх планах і дає зрозуміти Путіну, що ми, Великобританія, і наші союзники підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно…", — резюмував Джон Гілі.
Нагадаємо, що американський генерал Бен Годжес називав три основні причини, чому Путін "проворонив" Курську область. І дві з них безпосередньо пов’язані із внутрішніми проблемами Кремля. За словами американського генерала, є три важливі моменти, які сприяли тому, що Путін "проспав" цей наступ.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг високо оцінив результати настання ЗСУ в Курській області. За його словами, Україна сама вирішує, як використати свої сили.