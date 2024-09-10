"Чем дольше ВСУ удерживают Курщину, тем слабее Путин": министр из Великобритании сделал громкое заявление

Он также предупредил о наращивании давления со стороны РФ по всей линии фронта

Британский министр обороны Джон Гили в своем отчете заявил о том, что чем дольше ВСУ удерживают позиции в Курской области, тем слабее становится Путин. Чиновник высоко оценил успехи украинских военнослужащих на территории РФ.

Также Джон Гили подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом сообщается в заявлении правительства.

Британский министр обороны предоставил Палате общин новую информацию о важных событиях на поле боя. По его словам, операция в Курской области показала уязвимость российских сил на прифронтовых территориях и продемонстрировала способность Украины "к внезапным стратегическим атакам".

Британский министр обороны Джон Гили

"В первую неделю августа украинские войска начали выдающееся наступление через российскую границу в Курскую область. Это также помогает лучше защищать Украину и ее северные центры, оттесняя объекты, с которых Россия может наносить удары", — отметил Гили.

Он также заявил, что на данное время украинские войска удерживают около 900 квадратных километров территории в Курской области и это "оказывает давление на Путина".

По его мнению, украинцам необходимо укрепить свою линию фронта на востоке и наши войска будут стремиться удержать территорию в Курске.

"Чем дольше они будут удерживать Курск, тем слабее будет Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина", — резюмировал британский министр обороны.

Несмотря на эти заметные достижения, давление России по всей линии фронта будет продолжаться в ближайшие месяцы.

"Российская промышленность по-прежнему находится в состоянии военного положения и РФ в этом году дополнительно призвала около 400 000 солдат", — сообщил Гили.

Министр рассказал о выделении помощи для Украины и подчеркнул, что Великобритания будет помогать нам "столько, сколько потребуется".

"…Эта поддержка носит как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Немедленное предоставление и долгосрочное производство, обучение войск сегодня и развитие украинских сил для будущего.

Такой подход дает украинцам уверенность в своих планах и дает понять Путину, что мы, Великобритания, и наши союзники будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется…", — резюмировал Джон Гили.

Напомним, что американский генерал Бен Годжес называл три основные причины, почему Путин "проворонил" Курскую область. И две из них напрямую связаны с внутренними проблемами Кремля. По словам американского генерала, есть три важных момента, которые способствовали тому, что Путин "проспал" это наступление.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил результаты наступления ВСУ в Курской области. По его словам, Украина сама решает, как использовать свои силы.