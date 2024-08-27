Три причини, чому Путін "проґавив" Курську область: генерал Годжес дав оцінку

Справа не тільки підготовці Генштабу ЗСУ

Є кілька причин, чому президент Росії Володимир Путін не зміг забезпечити гідну та своєчасну відповідь на операцію Збройних Сил України (ЗСУ) в Курській області. І одна з них це підготовка українського Генштабу.

Про це "Телеграфу" розповів американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес у матеріалі: "Чому Путін "проспав" наступ ЗСУ і чим може відповісти Росія? Інтервʼю з генералом Беном Годжесом".

За словами американського генерала, є три важливі моменти, які посприяли тому, що Путін "проспав" наступ на Курщину.

Момент 1. Путіну невчасно повідомили про прорив кордону та вхід ЗСУ на територію Росії.

За словами американського військового, в автократичному уряді диктаторського типу люди неохоче повідомляють босу погані новини. Тому Путіна цілком могли невчасно та неточно поінформувати про те, що відбувається, або про серйозність ситуації. І також тенденція спостерігається і на нижчих рівнях.

"Повільна реакція могла бути, тому що люди, можливо, були здивовані, не хотіли визнавати свого здивування, або не хотіли приносити погані новини, або шукали когось іншого, на кого можна було б звалити провину", — каже американський генерал.

До того ж Путін, на думку Годжеса, має схильність зникати під час великих криз. Тому він поїхав до Баку та Чечні й займався іншими справами, намагаючись створити певну дистанцію між собою та цією проблемою.

Момент 2. Погано налагоджена структура командування та управління.

"У них погано налагоджена структура командування та управління. Хто несе відповідальність? Є Генеральний штаб ЗС РФ, є ФСБ, є Росгвардія, є внутрішні сили, прикордонні війська, і всі вони ненавидять один одного", — пояснює колишній командувач армії США.

Саме тому навряд чи є гарна співпраця та обмін розвідданими між різними штабами.

Момент 3. Генштаб ЗСУ добре підготувався

За словами Годжеса, український Генштаб дуже добре підготувався до операції на Курщині і, ймовірно, продумав усі можливі російські реакції.

"Припускаю, що вони готові спостерігати за реагуванням росіян, і зробити так, щоб їм було дуже важко під час цього", — додає американський генерал.

Він наголосив, що перші два чинники сприяють повільній, неефективній реакції Кремля наразі. Проте у РФ виправлять це і почнуть збирати сили з інших місць.

"Чи зможуть вони зробити це досить швидко, щоб організувати якийсь ефективний контрудар проти українського контрнаступу? Думаю, дізнаємося протягом наступних декількох днів", — сказав Годжес.

Раніше "Телеграф" розповідав, що генерал Ходжес назвав дві можливі цілі Курської операції ЗСУ.