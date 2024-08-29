Курська операція може вплинути? Подоляк відповів, чи посилять в Україні мобілізацію

Наразі чітко зрозуміло, на якій платформі відбувається процес мобілізації

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Але навіть з урахуванням операції ЗСУ в Курській області, нема потреби розширювати мобілізаційні заходи.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE. За його словами, наразі процес мобілізації дозволяє проводити "обережні ротації" на фронті.

"З'являються часткові можливості. Знову ж таки неповноцінні ротації, такі як хотілося б, але принаймні це вже з'являється", — сказав Подоляк.

Радник керівника ОП зазначає, що процес мобілізації в Україні оптимізовано. Чітко визначені процедури відбору, навчання та соціального забезпечення військовослужбовців. Тому розширювати мобілізацію через операцію в Курській області немає потреби.

"Чи це потребує якогось розширення? Не дуже впевнений в тому, що потребує. Тому що там все чітко прописано, які кількість людей можливо буде приймати участь в операціях, за рахунок Курської операції", — каже Подоляк.

Він підкреслив, що для проведення Курської операції залучаються сили, які дислокуються безпосередньо на Сумському та Харківському напрямках. Це означає, що додаткових підрозділів з інших регіонів, зокрема з Донеччини, залучати не довелося.

Також радник керівника ОП пояснив, що означає Курська операція та яку вона має ціль. За його словами, цей наступальний крок ЗСУ, спрямований на те, щоб відвернути увагу ворога від інших напрямків.

"Що таке Курська операція? Ви якщо не проводите контрдії, то тоді завжди відповідаєте на ініціативу ворога. Ворог сконцентрував максимальний обсяг своїх ресурсів саме на Донецькому напрямку. Ви або постійно знаходитесь в обороні… або ви самі перехоплюєте ініціативу, атакуєте і змушуєте ворога вносити стратегічні зміни в свої дії. Це очевидно, що якщо війна такого масштабу і такої інтенсивності, це не означає, що завтра з Покровського напрямку всіх забрали і вони пішли захищати Курську область — ні. Але це буде означати, що Росія буде відчувати наростаючий дефіцит живої сили, а це буде змінювати те, що відбувається по лінії фронту, в тому числі на Донецькому напрямку", — розповідає Подоляк.

Раніше "Телеграф" писав, чи може Курська операція змінити хід війни. В Україні зробили прогноз щодо ситуації на фронті цієї осені.