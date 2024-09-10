Зброя чи іграшка? Що таке страйкбольна граната і скільки вона коштує

Деякі з них можуть дійсно становити небезпеку

Страйкбол – це реалістична командна військово-тактична гра, в якій використовуються імітаційні боєприпаси та м’яка пневматика. Одним із головних елементів спорядження гравців є страйкбольні гранати, які останнім часом українці використовують не за призначенням та застосовують у людних місцях.

Страйкбольні гранати не є різновидом зброї, проте неправильна їхня "експлуатація" може призвести до плачевних наслідків. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам про те, якими бувають страйкбольні гранати, скільки вони коштують та кому їх омжна купувати.

Якими бувають страйкбольні гранати

Одним із ключових елементів спорядження гравця у страйкбол є спеціальні гранати, які імітують реальні боєприпаси. Вони урізноманітнюють маневри, дозволять застосовувати різні тактики бою та додають грі реалістичності.

Такі гранати можуть мати різну "начинку".

Види страйкбольних гранат

піротехнічні. Вони містять піротехнічний заряд для імітації вибуху. Такі гранати дуже реалістичні – голосно вибухають і "виробляють" багато диму. Їх можна використовувати виключно на спеціальних страйкбольних майданчиках. Піротехнічні гранати можуть оглушити людину або нанести їй опіки, як петарда або будь-яка інша піротехнічна продукція.

Вони містять піротехнічний заряд для імітації вибуху. Такі гранати дуже реалістичні – голосно вибухають і "виробляють" багато диму. Їх можна використовувати виключно на спеціальних страйкбольних майданчиках. Піротехнічні гранати можуть оглушити людину або нанести їй опіки, як петарда або будь-яка інша піротехнічна продукція. газові. Вони використовують стиснений газ для "викиду" уражаючих елементів (наприклад, пластикових кульок). Газові гранати при неправильному використанні можуть поранити незахищені ділянки тіла людини.

Вони використовують стиснений газ для "викиду" уражаючих елементів (наприклад, пластикових кульок). Газові гранати при неправильному використанні можуть поранити незахищені ділянки тіла людини. пружинні. Одні з найпростіших і найбезпечніших у використанні. Пружинний механізм "викидає" з них уражаючі елементи. Рекомендуються для гравців-початківців.

Одні з найпростіших і найбезпечніших у використанні. Пружинний механізм "викидає" з них уражаючі елементи. Рекомендуються для гравців-початківців. фарбувальні. Найбезпечніші страйкбольні гранати. Вони фарбують супротивника у певний колір і залишають сліди на цілях. Не завдають шкоди людині.

Скільки коштує страйкбольна граната

Страйкбольні гранати можуть продаватися поштучно, а можуть ящиками та комплектами. Ціна залежить від їх типу та модифікації.

Найпростіші можна знайти по 80 гривень за штуку. За більш "наворочені" екземпляри доведеться віддати близько 220 гривень за штуку.

Набір із 6 і більше гранат обійдеться покупцям у 900-1500 гривень залежно від їх кількості, модифікації та постачальника.

Хто може придбати страйкбольну гранату

Страйкбольні гранати не є різновидом зброї, а є її імітацією. Для їх використання не потрібні жодні ліцензії та документи.

В Україні придбати такий товар може будь-який повнолітній українець. Дозвіл на купівлю, зберігання та транспортування не потрібний.

Однак якщо страйкбольна гранат буде приведена в дію у громадському місці та хтось отримає внаслідок її застосування травми, то на людину чекає відповідальність за статтею "Хуліганство".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в центрі Києва у барі "Зигзаг" вибухнула граната. На місце виїхали екстрені служби, постраждалих та руйнувань, на щастя, немає. Ситуація обросла багатьма здогадами та подробицями, а головною версією стало те, що в барі вибухнула імітаційна граната на кшталт страйкбольної.