Офіціант дав гостю гранату? Що відомо про вибух у барі Києва (відео)

Співробітники бару відмовляються спілкуватися з поліцією

У центрі Києва у барі "Зигзаг" вибухнула граната. На місці працюють екстрені служби, постраждалих та руйнувань, на щастя, немає.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Водночас, деякі ЗМІ повідомляють, що в поліції спростували цю інформацію.

Бар розташований на вулиці Рейтарській у старій частині Києва. За інформацією рятувальників, попередня версія така: офіціант дав навчальну гранату гостю, а той подумав, що це сувенір і почав її крутити. У цей момент вона вибухнула. Ніхто не постраждав, але, за словами очевидців, у відвідувачів позакладало вуха.

"Написала статтю і пішла після роботи до бару "Зигзаг" на зустріч із друзями, відволіктися від новин. Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула навчальна граната. Ну так собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція", — написала журналістка Крістіна Бердінських.

За словами правоохоронців, офіціант і бармен відмовляються співпрацювати зі слідством і чекають на приїзд адміністрації закладу, передає журналіст Сергій Грішин. Тому відповідей на запитання "Звідки у персоналу взялася граната", "Навіщо офіціант вручив її гостю" та "Навіщо взагалі приніс на роботу" — немає. На додаток до цього відвідувач, у чиїх руках здетонувала граната, поспішив втекти з місця події. На сторінці бару в соцмережі також немає коментарів щодо інциденту.

"Попри повітряну тривогу та вибух навчальної гранати, життя на Рейтарській продовжується. Люди як сиділи на літній терасі їли та випивали, так і продовжують це робити. Очевидно, у них виробився вже імунітет", — додав журналіст.

Водночас, інші ЗМІ заявляють, що в поліції спростували інформацію про підрив гранати. Нібито ця заява виявилася хибною, а рятувальники та медики, які приїхали на виклик, уже покинули заклад.

"Гранату ніхто не підривав", — повідомив представник поліції, який приїхав на виклик.

Водночас власниця бару "Зигзаг" Любов Цибульська, навпаки, підтвердила інформацію про підрив і уточнила, що граната була навчальною. Але за її версією, приніс її до закладу саме гість, а не хтось із персоналу бару.

"Друзі, вдячна дуже за занепокоєння. Це була навчальна граната, яку приніс один із гостей. На щастя, всі цілі та неушкоджені. Стресово, бо голосно і несподівано. Безпека гостей та команди – це наш абсолютний пріоритет. Тому працюємо разом із поліцією. , даємо все відео з камер, знаємося. Гості, які залишилися їсти і пити, незважаючи на інцидент, у вас унікальна стресостійкість!", — написала вона в мережі.

У коментарях Крістіна Бердинських спробувала викрити Любов Цибульську на брехні. Журналістка зазначила, що особисто чула, як гранату у бармена попросив подивитись один із відвідувачів, а той після інциденту розповів поліції, що йому вибухонебезпечний предмет принесли та вручили раніше. Бердинських порадила провести бесіду з персоналом на тему безпеки та заявила, що більше не відвідуватиме "Зигзаг". Власниця закладу озвучила свою версію.

"З того, що ми з'ясували: гранату приніс один із відвідувачів і дав бармену як іграшкову. Інший відвідувач попросив у бармена її взяти, щоб подивитися. І він не втік, а досі дає свідчення поліції", — написала Любов Цибульська.

А пізніше додала, що поліція має сумніви щодо того, що це була навчальна граната.

"Ось, наприклад, зараз уже з'явилися сумніви, чи це була навчальна граната. Поліція каже, що це якась піротехніка. Як тільки у нас буде повна картина, ми всім поділимося. Приховувати точно нічого не будемо", — додала власниця "Зигзагу".

Зазначимо, що щонайменше рік Цибульська перебуває у стосунках із бригадним генералом Сергієм Собком. Його колишня дружина Марина у січні поточного року публічно виступила зі звинуваченнями на адресу колишнього чоловіка. Вона заявила, що він залишив її з дитиною під час війни заради активістки Любові Цибульської. Щобільше, як повідомляє "Інформатор", замість захисту Києва генерал "обідав в елітних ресторанах, приймав цінні подарунки, зустрічався з коханкою і "дарував" самій Комаровій венеричні захворювання".

Також "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом чоловік підірвав поліцейських гранатою. Суд ухвалив йому вирок.