У Києві невідомий кинув гранату на футбольний майданчик: там були діти (відео)

Поки невідомо чи була бойова граната

У Солом’янському районі Києва стався вибух. Очевидці повідомили, що у групу підлітків полетіла граната.

За даними dtp.kiev.ua, подія сталася в районі Островського, 40. У повідомленні вказано, що діти перебували на футбольному полі.

У поліції повідомили, що постраждав один 17-річний хлопець, який звернувся до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Правоохоронці також зазначили, що граната була не справжньою, а страйкбольною. Деталі події уточнюються.

Страйкбольні гранати не є різновидом зброї, а є її імітацією. Вони можуть бути начинені крейдою, димом або не мати наповнювача (акустичні), проте в деяких з них можуть бути пластикові кульки, які можуть завдати певних травм незахищеним ділянкам шкіри. Крім того, людина може одержати опіки від піротехнічних елементів.

Як повідомлялося раніше, у місті Лубни (Полтавська область) днями чоловік кинув бойову гранату у натовп. Через це одна людина загинула та ще троє постраждали. Сам нападник теж отримав осколкові поранення, через що не зміг втекти з місця злочину.