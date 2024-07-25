Такого ви ще не бачили: у Києві знайшли столітню могилу, прикрашену німецькими гранатами (фото)

Несподівана локація у центрі столиці

Столиця України може похвалитися своєю багатовіковою історією та здивувати незвичайними локаціями, які дуже часто приховані від сторонніх очей. Наприклад, лише одиниці знають про те, що на території невеликого київського некрополя на Печерську є незвичайний надгробок, який "прикрашають" корпуси німецьких гранат.

Хрест же на цій могилі виконаний із обрізків металевих рейок. Про це розповів на своїй сторінці в Фейсбук столичний екскурсовод Кирило Степанець.

Що відомо про дивне поховання

У Печерському районі Києва на Звіринецькому кладовищі розташовується могила місцевого жителя, датована 1918 роком. Вона цікава тим, що замість пам'ятника тут стоїть хрест, виконаний із двох перехрещених шматків рейки, які імітують православний хрест.

І найцікавіше — всі бічні частини хреста прикрашені корпусами гранат Kugelhandgranate 13, що стояли на озброєнні у військ Німеччини починаючи з 1913 року.

"Дуже незвичайне поховання збереглося на Звіринці. Могила часів Першої Світової війни, вірогідно облаштована за Гетьманату Скоропадського, коли в столиці України стояла німецька залога", — припустив Степанець.

Незвичайний хрест на Звіринецькому цвинтарі у Києві

Екскурсовод також зазначив, що подібних поховань він ніколи не зустрічав ні в Києві, ні на території інших областей України. Також відомо, що поруч із незвичайною могилою поховано багато людей під одним прізвищем.

"Тут цілий родинний пантеон поховано, але найдавніша могила саме 1918 року, коли й використовувалися такі гранати. Поховали звичайного українця, можливо загиблого під час вибуху на Звіринці літом того ж року", — написав у соцмережі Степанець.

Кому ж насправді належить це незвичайне поховання на Звіринецькому цвинтарі в Києві — залишається загадкою.

Незвичайні "прикраси" хреста

Цікаво, що німецька ручна осколкова ручна граната "Kugelhandgranate — 13" призначалася для ураження живої сили супротивника, як у наступальному, так і в оборонному бою.

Гранату було прийнято на озброєння Німеччини напередодні Першої Світової війни — в 1913 році. Її вага становила 1 кілограм, а дальність вогню — 20 метрів.

Ручну гранату Kugelhandgranate 13 випускали у двох варіантах: Kugelhandgranate 13 Model Aa і Kugelhandgranate 13 Model Na, що відрізнялися між собою тільки формою насічок на корпусі. З метою прискорення виробництва в Kugelhandgranate 13 Model Na було зменшено кількість насічок.

Ручна граната "Kugelhandgranate — 13"

Ручна граната "Kugelhandgranate — 13"

Звіринецький цвинтар: де розташований некрополь

Звіринецький цвинтар — це невеликий некрополь, розташований на Звіринці (історична місцевість на території Печерського району міста), на височини між Наводницьким яром і бульваром Миколи Міхновського.

Площа цвинтаря становить 5,6 гектара. Зараз цвинтар є напівзакритим — тут ховають людей тільки на резервних місцях.

Звіринецький цвинтар бере початок від цвинтаря церкви Різдва Іоанна Предтечі (заснована між 1715 і 1729 роками, існувала до 1930-х років) — парафіяльного храму Звіринця. Тривалий час тут ховали тільки жителів цього київського передмістя.

Звіринецький цвинтар

Цвинтар отримав загальноміське значення у 1930-ті роки, коли сюди було перенесено деякі поховання зі зруйнованого некрополя "Аскольдова могила".

Після війни тут було відведено окрему спеціальну ділянку для померлих робітників заводу "Арсенал", які брали участь у революційних подіях 1917—1918 років. Після закриття Лук’янівського цвинтаря на Звіринці у 1990-х роках ховали священиків та ченців.

Координати Звіринецького цвинтаря: 50°25′29″ 30°33′17″.

Звіринецький цвинтар

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 109 років тому на рідкісних фото, зроблених сестрою милосердя з Америки 1915 року. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.