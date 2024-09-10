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Оружие или игрушка? Что такое страйкбольная граната и сколько она стоит

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Страйкбольная граната Новость обновлена 10 сентября 2024, 23:34
Страйкбольная граната. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые из них могут представлять реальную опасность

Страйкбол — это реалистичная командная военно-тактическая игра, в которой используются имитационные боеприпасы и мягкая пневматика. Одним из главных элементов снаряжения игроков являются страйкбольные гранаты, которые в последнее время украинцы используют не по назначению и применяют в людных местах.

Страйкбольные гранаты не являются разновидностью оружия, однако не правильная их "эксплуатация" может привести к плачевным последствиям. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям о том, какими бывают страйкбольные гранаты, сколько они стоят и где их можно использовать.

Какими бывают страйкбольнгые гранаты

Одним из ключевых элементов снаряжения игрока в страйкбол являются специальные гранаты, которые имитируют собой реальные боеприпасы. Они разнообразят маневры, позволят применять разные тактики боя и добавляют игре реалистичности.

Такие гранаты могут иметь различную "начинку".

Виды страйкбольных гранат

  • пиротехнические. Они содержат пиротехнический заряд для имитации взрыва. Такие гранаты очень реалистичны — громко взрываются и производят много дыма. Их можно использовать исключительно на специальный страйкбольных площадках. Пиротехнические гранаты могут оглушить человека или же нанести ему ожоги, как петарда или любая другая пиротехническая продукция.
  • газовые. В них используется сжатый газ для выброса поражающих элементов (например, пластиковых шариков). Газовые гранаты при неправильном использовании могут поранить незащищенные участки тела человека.
  • пружинные. Одни из самых простых и безопасных в использовании. Пружинный механизм "выбрасывает" из них поражающие элементы. Рекомендуются для начинающих игроков.
  • красящие. Самые безопасные страйкбольные гранаты. Они окрашивают противника в определенный цвет и оставляют следы на целях. Не наносят урона человеку.

Сколько стоит страйкбольная граната

Страйкбольные гранаты могут продаваться поштучно, а могут — ящиками и комплектами. Цена зависит от их типа и модификации.

Самые простые можно найти по 80 гривен за штуку. За более "навороченные" экземпляры придется отдать около 250 гривен за штуку.

Набор из 6 и более гранат обойдется покупателям в 900-1500 гривен в зависимости от количества, модификации и поставщика.

Кто может купить страйкбольную гранату

Страйкбольные гранаты не являются разновидностью оружия, а представляют собой его имитацию. Для их использования не нужны никакие лицензии и документы.

В Украине приобрести подобный товар может любой совершеннолетний украинец. Разрешение на покупку, хранение и транспортировку не требуется.

Однако если страйкбольная гранат будет приведена в действие в общественном месте и кто-то получит в результате ее применения травмы, то человека ждет ответственность по статье "Хулиганство".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева в баре "Зигзаг" взорвалась граната. На место выехали экстренные службы, пострадавших и разрушений, к счастью, нет. Ситуация обросла многими догадками и подробнотями, а главной версией стало то, что в баре взорвалась имитационная граната типа страйкбольной.

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