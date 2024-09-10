Оружие или игрушка? Что такое страйкбольная граната и сколько она стоит

Некоторые из них могут представлять реальную опасность

Страйкбол — это реалистичная командная военно-тактическая игра, в которой используются имитационные боеприпасы и мягкая пневматика. Одним из главных элементов снаряжения игроков являются страйкбольные гранаты, которые в последнее время украинцы используют не по назначению и применяют в людных местах.

Страйкбольные гранаты не являются разновидностью оружия, однако не правильная их "эксплуатация" может привести к плачевным последствиям. Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям о том, какими бывают страйкбольные гранаты, сколько они стоят и где их можно использовать.

Какими бывают страйкбольнгые гранаты

Одним из ключевых элементов снаряжения игрока в страйкбол являются специальные гранаты, которые имитируют собой реальные боеприпасы. Они разнообразят маневры, позволят применять разные тактики боя и добавляют игре реалистичности.

Такие гранаты могут иметь различную "начинку".

Виды страйкбольных гранат

пиротехнические. Они содержат пиротехнический заряд для имитации взрыва. Такие гранаты очень реалистичны — громко взрываются и производят много дыма. Их можно использовать исключительно на специальный страйкбольных площадках. Пиротехнические гранаты могут оглушить человека или же нанести ему ожоги, как петарда или любая другая пиротехническая продукция.

Они содержат пиротехнический заряд для имитации взрыва. Такие гранаты очень реалистичны — громко взрываются и производят много дыма. Их можно использовать исключительно на специальный страйкбольных площадках. Пиротехнические гранаты могут оглушить человека или же нанести ему ожоги, как петарда или любая другая пиротехническая продукция. газовые. В них используется сжатый газ для выброса поражающих элементов (например, пластиковых шариков). Газовые гранаты при неправильном использовании могут поранить незащищенные участки тела человека.

В них используется сжатый газ для выброса поражающих элементов (например, пластиковых шариков). Газовые гранаты при неправильном использовании могут поранить незащищенные участки тела человека. пружинные. Одни из самых простых и безопасных в использовании. Пружинный механизм "выбрасывает" из них поражающие элементы. Рекомендуются для начинающих игроков.

Одни из самых простых и безопасных в использовании. Пружинный механизм "выбрасывает" из них поражающие элементы. Рекомендуются для начинающих игроков. красящие. Самые безопасные страйкбольные гранаты. Они окрашивают противника в определенный цвет и оставляют следы на целях. Не наносят урона человеку.

Сколько стоит страйкбольная граната

Страйкбольные гранаты могут продаваться поштучно, а могут — ящиками и комплектами. Цена зависит от их типа и модификации.

Самые простые можно найти по 80 гривен за штуку. За более "навороченные" экземпляры придется отдать около 250 гривен за штуку.

Набор из 6 и более гранат обойдется покупателям в 900-1500 гривен в зависимости от количества, модификации и поставщика.

Кто может купить страйкбольную гранату

Страйкбольные гранаты не являются разновидностью оружия, а представляют собой его имитацию. Для их использования не нужны никакие лицензии и документы.

В Украине приобрести подобный товар может любой совершеннолетний украинец. Разрешение на покупку, хранение и транспортировку не требуется.

Однако если страйкбольная гранат будет приведена в действие в общественном месте и кто-то получит в результате ее применения травмы, то человека ждет ответственность по статье "Хулиганство".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева в баре "Зигзаг" взорвалась граната. На место выехали экстренные службы, пострадавших и разрушений, к счастью, нет. Ситуация обросла многими догадками и подробнотями, а главной версией стало то, что в баре взорвалась имитационная граната типа страйкбольной.