Хочуть розрити гору та знищити історичну спадщину: в Україні з молотка продали унікальні землі

Українське "місце сили" продали фірмі-одноденці

В Україні на аукціоні продали "місце сили", історично вагому область на горі Лисківка, що у Вінницькій області поблизу села Буша. Тепер тут розроблятимуть родовища корисних копалин, які, як стверджують активісти, будуть розташовані у критичній близькості від житлових будівель, геологічного заказника "Гайдамацький Яр", річок Мурафа та Бушанка, а також джерел питної води.

Про продаж повідомила, зокрема, активістка Наталія Мельник. Вона зазначила, що "місце сили" продали фірмі-одноденці та закликала до якнайбільшого розголосу.

"Бушу" таки продали… Це неймовірне місце сили! За нас та за такі місця гинуть хлопці… А що робити в такому випадку? Фірмі одноденці продали місце нашої сили, історичну гору Лисівка, в селі Буша, де було знайдено Трипільські поселення", — написала Мельник.

Активістка зазначила, що територію коло заповідника викупила компанія ТОВ "СІ-ЕВОЛЮШН"

"Засноване 19 лютого 2024 року. Його адресою вказане приватне помешкання у м. Київ. Власниця і директорка компанії – громадянка України Наталія Гибелинда. Товариство сплатило 2 мільйони 666 тисяч 800 гривень за отримання спецдозволу на видобуток корисних копалин", — наголосила активістка.

Співзасновник історико-культурного заповідника "Буша" Олександр Пірняк розповів журналістам, що відкриття кар’єру знищить природний парк та археологічну спадщину. До того ж завдасть неабиякої шкоди людям.

"Від місця, де хочуть рити кар’єр, до річки Бушанка приблизно сто метрів, до сільських хат у Буші — 300 метрів, до річки Мурафа у Дорошівці приблизно 400 метрів, а до місцевого дитячого садка — 800 метрів. Територія майбутнього кар’єру буде впритул прилягати до геологічної пам’ятки державного значення "Гайдамацький яр", — зауважив Пірняк.

Козацьке кладовище

"Років 15 тому уже була спроба розпочати розробку кар’єру. Питання виносили на сесію сільради. Потрібен був дозвіл депутатів. На той час я не був депутатом, але прийшов на сесію. Говорив від імені колективу нашого історико-культурного заповідника "Буша". На щастя, тоді вдалося відстояти справедливість. Цього разу аукціон провели без громадських слухань, поза спинами людей, ніхто не цікавився нашою думкою. Тому люди готові захищати своє", — наголосив співзасновник історико-культурного заповідника.

Буша на мапі України

Буша на мапі України

Що відомо про заповідник "Буша"

Державний заповідник, розташований у селі Буша, що в Ямпільському районі Вінницької області України. Його було створено постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2000 р.

Заповідник створено з метою збереження пам'яток архітектури, археології та історії. Всі пам'ятки комплексу "Буша" об'єднані загальною територією. Це вісім об'єктів серед яких чотири пам'ятки археології від ІІІ тис. до н. е. до ХІІ ст. н. е. (поселення трипільської, черняхівської, скіфської та давньоруської культур).

Вид на село Буша

Також на території заповідника знаходяться залишки фортеці та підземних ходів XVI–XVII ст. та міська ратуша XVI ст. (розташована на території приватної садиби). Є тут і великий козацький цвинтар XVIII—XIX ст., на території якого розташовані сотні могил з різними хрестами.

Козацьке кладовище

Чи не найвідомішою пам’яткою археології заповідника є дохристиянський храм. Його називають подільською святинею. Храм відкрили випадково, під час земляних робіт ще у 1824 році. На скелі висічено зображення людини, дерева без листя, півня, оленя. Пам'ятку досліджували багато вчених. Більшість з них припускають, що храм було створено за часів язичницької Русі.

Дохристиянський храм

"Всі ці унікальні історичні місця зараз під загрозою знищення", — б’ють на сполох активісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські окупанти майже повністю знищили античну спадщину у Севастополі, стародавній Херсонес, датований 5 століттям до н.е.