Хотят разрыть гору и уничтожить историческое наследие: в Украине с молотка продали уникальные земли

Украинское "место силы" продали фирме-однодневке

В Украине на аукционе продали "место силы", исторически весомую область на горе Лисковка, что в Винницкой области вблизи села Буша. Теперь здесь будут разрабатывать месторождения полезных ископаемых, которые, как утверждают активисты, будут расположены в критической близости к жилым зданиям, геологическому заказнику "Гайдамацкий Яр", рекам Мурафа и Бушанка, а также источникам питьевой воды.

О продаже сообщила, в частности, активистка Наталья Мельник. Она отметила, что "место силы" продали фирме-однодневке и призвала к наибольшей огласке.

"Бушу" таки продали... Это невероятное место силы! За нас и за такие места гибнут ребята… А что делать в таком случае? Фирме однодневке продали место нашей силы, историческую гору Лисковка, в селе Буша, где были найдены Трипольские поселения", — написала Мельник.

Активистка отметила, что территорию заповедника выкупила компания ООО "СИ-ЭВОЛЮШН"

"Образована 19 февраля 2024 года. Ее адресом указано частное жилье в г. Киев. Владелец и директор компании – гражданка Украины Наталья Гибелинда. Общество оплатило 2 миллиона 666 тысяч 800 гривен за получение спецразрешения на добычу полезных ископаемых", — подчеркнула активистка.

Соучредитель историко-культурного заповедника "Буша" Александр Пирняк рассказал журналистам, что открытие карьера уничтожит природный парк и археологическое наследие. К тому же нанесет большой вред людям.

"От места, где хотят рыть карьер, до реки Бушанка примерно сто метров, до сельских домов в Буше — 300 метров, до реки Мурафа в Дорошевке примерно 400 метров, а до местного детского сада — 800 метров. Территория будущего карьера будет вплотную прилегать к геологическому памятнику государственного значения "Гайдамацкий Яр", — отметил Пирняк.

Казачье кладбище

"Лет 15 назад уже была попытка начать разработку карьера. Вопрос выносили на сессию сельсовета. Требовалось разрешение депутатов. В то время я не был депутатом, но пришел на сессию. Говорил от имени коллектива нашего историко-культурного заповедника "Буша". К счастью, тогда удалось отстоять справедливость. На этот раз аукцион провели без общественных слушаний, за спинами людей, никто не интересовался нашим мнением. Поэтому люди готовы защищать свое», — подчеркнул соучредитель историко-культурного заповедника.

Буша на карте Украины

Буша на карте Украины

Что известно о заповеднике "Буша"

Государственный заповедник, расположенный в селе Буша в Ямпольском районе Винницкой области Украины. Он был создан постановлением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2000 г.

Заповедник создан для сохранения памятников архитектуры, археологии и истории. Все достопримечательности комплекса Буша объединены общей территорией. Это восемь объектов, среди которых четыре памятника археологии от III тыс. до н. е. до XII в. н. е. (поселение трипольской, черняховской, скифской и древнерусской культур).

Вид на деревню Буша

Также на территории заповедника находятся остатки крепости и подземных ходов XVI-XVII вв. и городская ратуша XVI ст. (расположена на территории частной усадьбы). Есть здесь и большое казацкое кладбище XVIII—XIX вв., на территории которого расположены сотни могил с разными крестами.

Казачье кладбище

Едва ли не самым известным памятником археологии заповедника является дохристианский храм. Его называют подольской святыней. Храм открыли случайно во время земляных работ еще в 1824 году. На скале высечено изображение человека, дерева без листьев, петуха, оленя. Памятник исследовали многие ученые. Большинство из них предполагают, что храм был создан во времена языческой Руси.

Дохристианский храм

"Все эти уникальные исторические места сейчас под угрозой уничтожения", — бьют тревогу активисты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские оккупанты почти полностью уничтожили античное наследие в Севастополе, Древний Херсонес, датированный 5 веком до н.э.