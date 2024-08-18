У Римі українець пошкодив унікальну пам'ятку архітектури: як його покарали (фото)

Мер італійської столиці прокоментував інцидент

В Італії стався скандал за участі громадянина України. Турист пошкодив відому пам'ятку архітектури.

Про це пише видання RomaToday. 19-річний український турист, який разом із друзями відвідував Колізей, вигравіював своє ім'я на стіні будівлі.

Інцидент стався в п’ятницю, 16 серпня. Дії хлопця привернули увагу жінки, яка негайно повідомила поліцію. Правоохоронці доставили хлопця до відділку поліції, склали протокол і оштрафували.

"Втручання поліції, яка зупинила та покарала автора нового акту вандалізму проти Колізею, було добрим. У місті, повному скарбів, які є надбанням людства, точно не може бути місця для хуліганів і ідіотів", — прокоментував подію мер Рима Роберто Гуалтьєрі.

Для довідки. Колізей або амфітеатр Флавіїв — пам'ятка давньоримської архітектури, одна з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. Будівництво амфітеатру було розпочато за наказом імператора Веспасіана у 72 році н. е. і завершено у 80 році н. е. вже за правління його сина, Тита. Головним архітектором імовірно був Квінітій Атерій.

Він розташований в Римі, в низині між Есквілінським, Палатинським та Целійським пагорбами. На момент завершення будівництва був наймісткішим амфітеатром у світі — вміщував до 50 тисяч глядачів. Колізей діяв з 80 по 404 роки, переважно як місце гладіаторських боїв, видовищних битв із тваринами та публічних страт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про поради які допоможуть вам краще зрозуміти Італію та її гастрономічні особливості. Зокрема це стосується однієї з найпопулярніших італійських страв — піци.