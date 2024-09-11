"Має повернутись до України": Ердоган зробив несподівану заяву, заговоривши про деокупацію Криму

Кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині

У середу, 11 вересня, проходить саміт Кримської платформи на яку вже встигли приїхати держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Британії Девід Леммі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.

Про це він сказав у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи. Цитує турецьке державне агентство Anadolu.

Ердоган відзначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", – заявив турецький президент.

Він підкреслив, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.

Ердоган також наголосив, шо кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", – сказав Ердоган.

Він висловив сподівання, що війна в Україні завершиться справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Додамо, у сквері Миру у Києві 11 вересня відбулася церемонія відкриття Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Меморіал присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу. Президент України Володимир Зеленський наголосив на церемонії відкриття, що колись такий самий меморіал з'явиться у деокупованому Криму.

"Це символ нашої єдності і рішучості відновити справедливість. Це так важливо. І ми бачимо, як російська окупація знову принесла горе в Крим… Це символ незламної волі. Він нагадує нам про три трагічні етапи в історії кримськотатарського народу: анексію Криму Російською імперією у 1783 році, депортація у 1944 році та окупація у 2014-му", — наголосив він.

Саміт Кримської платформи — це міжнародний захід, ініційований Україною, метою якого є консолідація зусиль міжнародної спільноти для деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності України та посилення тиску на Росію. На саміті обговорюють правові, економічні, політичні та гуманітарні шляхи повернення Криму під український контроль.

Нагадаємо, минулий саміт Кримської платформи відбувся у Чехії 23 жовтня минулого року. В ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють п'ять континентів.

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